البابا تواضروس يدرس تقسيم تركة الأنبا باخوميوس

يدرس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقسيم تركة الراحل الأنبا باخوميوس مطران مطروح والبحيرة والخمس مدن الغربية رئيس دير القديس مكاريوس السكندري.

ومن المقرر أن تقسم المطرانية إلى ثلاث ايبارشيات بحيث يكون هناك أسقف لإيبارشية مطروح وآخر لإيبارشية البحيرة والخمس مدن الغربية، ورسامة أسقف آخر ورئيس لدير القديس مكاريوس السكندري.

وبحسب مصادر من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، مساء السبت 31 مايو 2025 صلوات عشية رسامة الأساقفة الجدد، على أن يترأس صباح الأحد 1 يونيو 2025 صلوات قداس رسامة الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ترشيحات الأساقفة الجدد

ودخل بورصة ترشيحات الأساقفة الجدد عدد من الرهبان أبرزهم ترشيح الراهب دانيال الجوارجي أسقفا لايبارشية دير مواس ودلجا، وتجليس نيافة الانبا ايلاريون أسقفا لايبارشية البحيرة، بالإضافة إلى رسامة الراهب غبريال المحرقي اسقفا لدير القديس مكاريوس السكندري-جبل القلالي، ورسامة الراهب اندراوس السرياني اسقفا لايبارشية مرسي مطروح والخمس المدن الغربية، والراهب ثيؤفان افا مينا اسقفا لايبارشية برج العرب واحد واثنين، والراهب ديوسقورس الانطوني أسقفا لايبارشية جنوب المانيا ودير الانبا أنطونيوس في كريفل.

وتابعت أنه من المقرر رسامة أساقفة عموم وهم الراهب اولجيوس البراموسى لخدمة قطاع عين شمس والمطرية- القاهرة، والراهب ياكوبوس الانبا بيشوي لخدمة قطاع الوائلي وحدائق القبة-القاهرة، والراهب اغناطيوس السرياني اسقفا عاما في ايبارشية قنا، إلا أنه لم يتم الاستقرار النهائي على هذة الترشيحات للأساقفة الجدد.

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