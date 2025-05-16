الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يدرس تقسيم تركة الأنبا باخوميوس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يدرس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقسيم تركة الراحل الأنبا باخوميوس مطران مطروح والبحيرة والخمس مدن الغربية رئيس دير القديس مكاريوس السكندري.

ومن المقرر أن تقسم المطرانية إلى ثلاث ايبارشيات بحيث يكون هناك أسقف لإيبارشية مطروح وآخر لإيبارشية البحيرة والخمس مدن الغربية، ورسامة أسقف آخر ورئيس لدير القديس مكاريوس السكندري. 

وبحسب مصادر من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، مساء السبت 31 مايو 2025 صلوات عشية رسامة الأساقفة الجدد، على أن يترأس صباح الأحد 1 يونيو 2025 صلوات قداس رسامة الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

ترشيحات الأساقفة الجدد

ودخل بورصة ترشيحات الأساقفة الجدد عدد من الرهبان أبرزهم ترشيح الراهب دانيال الجوارجي أسقفا لايبارشية دير مواس ودلجا، وتجليس نيافة الانبا ايلاريون أسقفا لايبارشية البحيرة، بالإضافة إلى رسامة الراهب غبريال المحرقي اسقفا لدير القديس مكاريوس السكندري-جبل القلالي، ورسامة الراهب اندراوس السرياني اسقفا لايبارشية مرسي مطروح والخمس المدن الغربية، والراهب  ثيؤفان افا مينا اسقفا لايبارشية برج العرب واحد واثنين، والراهب ديوسقورس الانطوني أسقفا لايبارشية جنوب المانيا ودير الانبا أنطونيوس في كريفل.

وتابعت أنه من المقرر رسامة أساقفة عموم وهم الراهب اولجيوس البراموسى لخدمة قطاع عين شمس والمطرية- القاهرة، والراهب ياكوبوس الانبا بيشوي لخدمة قطاع الوائلي وحدائق القبة-القاهرة، والراهب اغناطيوس السرياني اسقفا عاما في ايبارشية قنا، إلا أنه لم يتم الاستقرار النهائي على هذة الترشيحات للأساقفة الجدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترشيحات الأساقفة الجدد الاساقفة الجدد البابا تواضروس الانبا باخوميوس البابا تواضروس الثاني

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

الفلسطينيون والقمة العربية!

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

النحاس يستقر على مهاجم الاهلي لحصار البنك غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

المزيد
الجريدة الرسمية