وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر حميات المنصورة (صور)

شهد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر حميات المنصورة، والذي جاء هذا العام تحت عنوان "رؤى الخبراء في آخر الأبحاث العلمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الحميات".

وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر حميات المنصورة

جاء ذلك بحضور الدكتور علي توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية والدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية، والسيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة الحميات، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية واستشاريي الحميات بوزارة الصحة، إلى جانب خبراء من تخصصات تتداخل مع أمراض الحميات، مثل الأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، وطب المخ والأعصاب، والعناية المركزة للأطفال والكبار.

تطوير مهارات الأطباء والكوادر الصحية.

وخلال كلمته، أكد وكيل صحة الدقهلية على أهمية رفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية والعلاجية، ومواكبة التطورات العلمية الحديثة من خلال التعليم الطبي المستمر، مشيرًا إلى أن الملتقيات العلمية والدورات التدريبية تمثّل ركيزة أساسية لتطوير مهارات الأطباء والكوادر الصحية.

الدعم المستمر من نادي جزيرة الورد للأنشطة العلمية والطبية

كما ثمّن “مدكور” تنوع الموضوعات العلمية في مؤتمر هذا العام، وتعاون مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، برئاسة طارق عبد الهادي، لدعمهم المستمر للأنشطة العلمية والطبية التي تنظمها المديرية.

الأمراض المنسية في مجال الحميات"



وتضمن مؤتمر هذا العام عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة، ناقشت موضوعات متنوعة أبرزها: "الأمراض المنسية في مجال الحميات" للدكتور وليد الشربيني، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بجامعة المنصورة. "التهاب المخ المناعي عند الأطفال" للدكتور رياض مصطفى، أستاذ طب أعصاب الأطفال بجامعة المنصورة.

الإصابات الطفيلية في الصدر

كما اشتمل على جلسات نقاشية حول "الإصابات الطفيلية في الصدر" للدكتور مجدي عمارة، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة.علاوة على "الأعراض الجلدية لدى مرضى الحميات" للدكتورة عبير الخولي، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنصورة.

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