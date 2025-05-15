الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

الصحة: إعلان نتائج التحقيق في واقعة وفاة الطفلة صوفيا خلال 48 ساعة

الطفلة صوفيا
الطفلة صوفيا

كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن إعلان نتائج التحقيق في واقعة وفاة الطفلة صوفيا خلال 48 ساعة.

 

تغيير خط سير سيارة الإسعاف من مستشفى قريب لمستشفى أبعد

وكان قد تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكوى الخاصة بقصور في خدمة إسعافية، تضمن تغيير خط سير سيارة الإسعاف من مستشفى قريب لمستشفى أبعد عن موقع الحادث، مما أدى لطول مدة نقل المصاب داخل سيارة الإسعاف.

فتح تحقيق عاجل في الشكوى

 

ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، رئيس هيئة الإسعاف بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، وتوقيع أقصى العقوبات في حال أثبتت التحقيقات وجود أي نوع من أنواع التقصير.

 

كان والد الطفلة صوفيا كتب علي مواقع التواصل الاجتماعي: “تعرضت أنا وعائلتى لحادث فى طريق وادى النطرون العلمين وذلك يوم السبت ١٠ مايو الساعة ٣ عصرا وقد وصلت عربات الإسعاف بعد مرور ٢٥ دقيقة من الحادث على الرغم من رؤية عربات الإسعاف على مرمى البصر وفور وصولها نقلت ابنتى الكبرى لأول عربة فاقدة الوعى وزوجتى فاقده الوعى مع ابنى كامل الوعى إلى العربة الثانية”.

وتابع حديثه: "توجهت أنا كامل الوعى مع ابنتى صوفيا فاقده الوعى إلى العربة الثالثة وتوجه السائق صوب مستشفى العلمين المركزى وأثناء ذلك كنت أقوم مع المسعف بعمل إسعافات أولية فى ظل عدم وجود امكانيات طبيه وبعد مرور أكثر من ٥٠ كيلو وبعد أن كنا على بعد عدة كيلو متر معدودة من مستشفى العلمين قرر السائق تغيير الوجهة عكس الاتجاه إلى مستشفى وادى النطرون اليوم الواحد حوالى ١٣٠ كيلو. وبرر السائق ذلك بأن عربات الاسعاف الاخرى توجهت الى هناك ولابد من توجه جميع العربات إلى نفس المكان حيث عدنا الى موقع الحادث مرة أخرى بعد مرور ٥٠ دقيقة من ركوب العربة وفى هذه الاثناء كنت اقوم بعمل إنعاش قلبى لابنتى وكانت تعود للحياة وفي هذه الأثناء توقف السائق دقيقة ليتغير بسائق آخر ولفظت ابنتى على يدى قبل وصولنا للمستشفى بـ ١٠ دقائق".

واتهم هيئة الإسعاف بالتقصير في الخدمة الإسعافية لابنته مما أدى الى وفاتها.

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