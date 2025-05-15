وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين

أشاد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الأطقم الطبية والإدارية في التعامل مع الحالات المصابة بحادث الحريق في مخزن الخردة بقرية أبو زاهر مركز شربين.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية، بالمستشفى الدولى والإسعاف بالإضافة إلى مستشفى شربين وإدارة الرعاية الحرجة بصحة الدقهلية، قد تعاملت مع الحدث بمهنية عالية في أداء الواجب الإنساني، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون المثمر، والمستمر بين جميع الجهات الرسمية في إدارة الحادثة.

الفرق الطبية والفنية الإدارية قد عملت على مدار الساعة

وأكد "مدكور" أن الفرق الطبية والفنية الإدارية قد عملت على مدار الساعة؛ لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمصابين، مضيفًا أن فرق الطوارئ الطبية كانت في موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات على وجه السرعة، مساهمين في الحد من تقليل حجم الأضرار الصحية والبشرية.

نموذج يدرس في إدارة الأزمات، ونجاح يستحقون عليه كل تقدير

وأعرب وكيل الوزارة فى ختام البيان عن خالص التحية وأسمى آيات التقدير لأبطال الطب العلاجي والجيش الأبيض بالدقهلية وهيئة الإسعاف، مؤكدًا أن ما قاموا به يعد نموذجًا يدرس فى إدارة الأزمات، ونجاح يستحقون عليه كل تقدير.

وخص بالشكر كل من الدكتور أحمد النقيب، مدير المستشفى الدولى والدكتور أحمد عبد العاطى مدير عام إسعاف الدقهلية علاوة على الدكتور، أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتور عمرو جلال مدير مستشفى شربين.

مصرع وإصابة 6 في حريق مخزن خردة بشربين

يذكر أن حادث الحريق في مخزن الخردة بقرية أبو زاهر مركز شربين أسفر عن وقوع 3 وفيات، واصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى الدولي بالمنصورة. وقد توجه وكيل صحة الدقهلية فور علمه بوصول المصابين إلى المستشفى للاطمئنان عليهم.

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