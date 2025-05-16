بمشاركة 12 دولة، افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه ببورسعيد (صور)

افتتح الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والأستاذ الدكتور مجدي أبو ريان رئيس الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، والأستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد، المؤتمر الدولي الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بإحدى فنادق بورسعيد بمشاركة ١٢ دولة قدمت أبحاث في ذلك المجال.

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، فيتو

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه

ترأس حضور المؤتمر الدكتور كمال النحاس، رئيس الأشغال بهيئة قناة السويس والأمين العام للمؤتمر، والأستاذ الدكتور سلفاتوري سترافاتشي، جامعة كالابريا بإيطاليا، بجانب مشاركة لفيف من الجامعات الدولية والمصرية والمركز القومي للبحوث والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، فيتو

وشهد المؤتمر مشاركة وحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين بالإضافة الى الشركات الصناعية والمصانع في مجال تكنولوجيا المياه.

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، فيتو

مشاركة ١٢ دولة بالمؤتمر الدولي الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه

ومن جانبه، رحب الدكتور كمال النحاس بالحضور وذكر أن عدد الأبحاث المقدمة هذا العام في المؤتمر في دورته الرابعة والعشرون وصل إلى خمسة وثلاثون بحثا مقدمة من خمسة عشر جامعة ومركز بحثي وشارك فيها اثنا عشر دولة.

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، فيتو

كلمة نائب رئيس جامعة بورسعيد

وأعربت الدكتورة راوية رزق مقرر المؤتمر ونائب رئيس جامعة بورسعيد في كلمتها عن أهمية توجيه البحث العلمي نحو القضايا القومية المتعلقة بتغير المناخ في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدة مجهودات جامعة بورسعيد في الاهتمام بالبحث العلمي والمشروعات البحثية التي بلغ تمويلها أكثر من ٦٠ مليون جنيه مما يعود على الجامعة بالتقدم في العديد من التصنيفات العالمية، بالإضافة الى أهمية ربط الجامعة بالصناعة لتحقيق اقتصاد المعرفة.

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، فيتو

كما أكد الدكتور مجدي أبوريان أهمية هذا المؤتمر منذ عام ١٩٩٦ الذي يضم باحثين وخبراء من مختلف دول العالم.

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، فيتو

قضية تكنولوجيا المياه من أهم القضايا القومية

وعلى جانب متصل، أكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة أهمية قضية تكنولوجيا المياه والتي تعد من أهم القضايا القومية، مؤكدا على اهتمام جامعة بدر بالقاهرة بكافة نواحي التعليم والبحث العلمي حيث تضم ٢٠ مركزا بحثيا و١٦ كلية تغطي كافة قطاعات التعليم.

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، فيتو

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون لتكنولوجيا المياه، فيتو

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