الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظ أسوان يشهد افتتاح المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة (صور)

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح المؤتمر العربى

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  افتتاح فعاليات المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة الذي أقيم تحت عنوان "استراتيجيات توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التواصل المؤسسي الفعال ".

حضور المؤتمر 

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتورة  رانيا عبد الرازق المنسق العام للمؤتمر والأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن كوكبة من الخبراء والمهنيين والأكاديميين بمختلف القطاعات العلمية والصناعية والإدارية.

 وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال أن تنظيم هذا المؤتمر الحيوى يأتى فى ظل ما تشهده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من نقلة وطفرة كبيرة لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى لتحسين قدرة الآلات على محاكاة البشر لمواصلة سلسلة الإنجازات فى القطاعات المختلفة  .

أشار إلى ان تنظيم هذا المؤتمر يساهم فى تعزيز كفاءة وفعالية التواصل داخل المؤسسات، مع دمج الأنظمة الذكية والأدوات التكنولوجية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التى تواجهها المؤسسات فى مجال التواصل  .

وأوضح: "فى محافظة أسوان لنا تجربة متميزة فى نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأيضًا تقنيات شبكات المرافق حيث حصلت المحافظة على جائزة إيزرى العالمية كأحسن استخدام لنظم المعلومات الجغرافية فى حوكمة الأراضى وتداولها بالشرق الأوسط  ، وهو ما دعا كثير من المحافظات للاستعانة بهذا المركز لتنفيذ كثير من الأعمال بها، بالإضافة إلى قيام المركز بتصميم وتنفيذ العديد من التطبيقات الهامة التى تعتمد على الذكاء الإصطناعى، ومن بينها تطبيق " عين المواطن “، والذى يرصد فيه المواطن الشكوى أو المخالفة ويرسلها مباشرة إلى مركز الأزمات الذى يعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي في توجيه هذه الشكوى أتوماتيكيًّا للرد عليها، وتلافي أسباب الشكوى، وإفادة المواطن بما تم في شكواه”.

أكد محافظ أسوان أن المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة يعتبر فرصة كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء علاقات قوية مع خبراء رائدين فى مجالهم مما يساهم فى تعزيز التواصل المؤسسي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الإتصال، والارتقاء بقطاع العلاقات العامة والإعلام في العالم العربى ككل.

وتبادل محافظ أسوان والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدروع تعبيرًا عن التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

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