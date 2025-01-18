تحت شعار «بناء جيل»، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للنشء في كفر الشيخ

انطلقت اليوم السبت، أولى فعاليات اللقاءات الحوارية للمؤتمر الوطني الثالث للنشء بمحافظة كفر الشيخ، بمركز شباب الرياض بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز شباب من كفر الشيخ، والرياض، وسيدي سالم، وسيدي غازي، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية مهارات النشء نحو بناء جيل من قادة المجتمع المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء بمختلف أنحاء المحافظة، وتعزيز قدراتهم تمهيدًا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهي تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر.

تفاصيل المؤتمر

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن اللقاء حاضر به الدكتور أيمن حروبس، مدرس المجالات بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفر الشيخ، وتضمنت محاور اللقاء الحواري دعم قدرات النشء، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة، ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، بالإضافة إلى تأهيلهم وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة والأهم تدريبهم على التفكير بصورة إيجابية.

اختتم اليوم الأول من المؤتمر باختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور المؤتمر على المستوى القومي، انطلاق أولى فعاليات المؤتمر بكفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتورة إيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وحضور ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض ومديري الإدارات الفرعية المشاركة.

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