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نجاح جراحة نادرة لإصلاح عصب حسي في اليد بمستشفى السنبلاوين في الدقهلية

الفريق الطبي
الفريق الطبي

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق جراحة العظام بـمستشفى السنبلاوين العام في إجراء تدخل جراحي دقيق باستخدام الميكروسكوب الجراحي، لإصلاح قطع كامل في العصب الحسي الكعبري عند الكوع، في حالة تُعد من الجراحات المعقدة والنادرة بالمستشفيات العامة.

المريض يعاني من جرح قطعي عميق في الجهة الخارجية للكوع الأيمن،


وأوضح وكيل صحة الدقهلية أن المريض كان قد وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من جرح قطعي عميق في الجهة الخارجية للكوع الأيمن، وبعد الفحص الإكلينيكي والإشاعات الدقيقة، تبيّن وجود قطع تام في العصب الحسي الكعبري المسؤول عن الإحساس بظهر اليد من ناحية الإبهام. 

 

تفعيل خطة الطوارئ وتوفير كل الإمكانات لإجراء الجراحة


وأضاف: "فور تشخيص الحالة، تم تفعيل خطة الطوارئ وتوفير كل الإمكانات لإجراء الجراحة بدقة عالية حفاظًا على وظيفة الطرف المصاب، وهو ما يؤكد كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة بكفاءة عالية."

استخدام الميكروسكوب الجراحي مكّن الفريق من تحديد طرفي العصب بدقة


من جانبه، أشاد الدكتور أحمد البيلي، وكيل الطب العلاجي، بجهود الفريق الطبي، مؤكدًا أن استخدام الميكروسكوب الجراحي مكّن الفريق من تحديد طرفي العصب بدقة، وخياطته بخيوط مجهرية من نوع 7/0 Nylon مع تثبيته في وضع مناسب يمنع أي شد أو التواء، لافتًا إلى أن النتائج الأولية مبشرة للغاية، والحالة تخضع للمتابعة الدقيقة والتأهيل الطبيعي لتحسين الإحساس واستعادة الوظيفة الحسية تدريجيًا.


وفي ختام البيان، وجه وكيل الوزارة الشكر لفريق العملية الذين ساهموا في هذا الإنجاز؛ الدكتور محمود رضا زغلول – أخصائي جراحة العظام, الدكتور متولي علي  مدير العمليات، الدكتور عادل موافي – رئيس قسم التخدير ومن فريق التمريض المعاون مستر محمد محمود  مساعد جراحة، الممرضة سماء محمد رشاد مشرفة العمليات.

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