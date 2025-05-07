وكيل تضامن الدقهلية تتفقد أعمال إحلال وتجديد معسكر مؤسسة رعاية البنين بجمصة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتورة هالة عبد الرزاق مدير مديرية التضامن بالدقهلية بتفقد مشروع إحلال وتجديد معسكر مؤسسة تربية البنين بجمصة المدرج بالخطة الاستثمارية 2023/2024 واستكمال 2024/2025 بقيمة تقديرية تبلغ 34 مليون جنيه، والوقوف على معدل التنفيذ للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، وفي إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي

وكيل تضامن الدقهلية تتفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد معسكر مؤسسة رعاية البنين بجمصة بتكلفة 34 مليون جنيه

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات

وأكد محافظ الدقهلية على متابعته الشخصية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات لإنجاز المشروعات الخدمية في المواعيد المحددة ووفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه لتدخل حيز انتهاء التنفيذ وتبدأ تقديم خدماتها للمواطنين، حرصا على مصالحهم وتوفير احتياجاتهم في هذا الشأن.

تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لأبناء الدقهلية

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة عبدالرزاق إن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لأبناء الدقهلية في مقدمة أولويات الوزارة حيث أن المشروع سيخدم عدد كبير من المستفيدين وسيكون ملتقي يجمع أنشطة وفعاليات البرامج التي تنفذها التضامن الاجتماعي لخدمة أبناء مصر، ويتضمن المشروع إقامة مركز تدريب وقاعة مؤتمرات لتنفيذ الأنشطة والفعاليات، وغرف فندقية لاستخدامها كمصيف لجميع دور الرعاية الاجتماعية واستقبال جميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية.

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