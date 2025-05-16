بعثة الحج الطبية: توفير أدوية البرد والنزلات المعوية في موسم الحج

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس البعثة الطبية للحج تخصيص عيادات طبية في مكة والمدينة لتقديم الخدمات الصحية للمصريين وغير المصريين خلال موسم الحج.

وأشار رئيس بعثة الحج في تصريحات صحفية اليوم إلى أن البعثة اهتمت بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بنزلات البرد والنزلات الشعبية والنزلات المعوية لأنها الأكثر حدوثا بين الحجاج في موسم الحج.

تقديم خدمة التوعية للحجاج للحماية من ضربات الشمس والنزلات المعوية

وأوضح أنه تم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى عقد غرفة طوارئ للتنسيق مع المستشفيات السعودية لنقل أى حالات إليها تستدعي النقل.

وأشار إلى تقديم خدمة التوعية للحجاج للحماية من ضربات الشمس والنزلات المعوية ونزلات البرد والأنفلونزا الموسمية.

ولفت إلى أن مرضى السكر والضغط من الحالات المستقرة عليهم أخذ أدويتهم الخاصة بهم قبل السفر وكذلك التحاليل الطبية الخاصة بهم.

وأكد أنه تم توزيع كتيب على كل المسافرين للحج إضافة إلى تدشين موقع البعثة الطبية وتخصيص أرقام التواصل معها.

وأوضح أن البعثة الطبية للحج تعقد جلسات تثقيف الصحي في أماكن إقامة الحجاج.

خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ

وأوضحت وزارة الصحة أن بعثة الحج تلبية تقوم بتجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج.

وأكدت وزارة الصحة تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعًا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ 24 ساعة.

وأشارت إلى أن العيادات تقدم خدمات العلاج بالمجان والكشف الطبي وتحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية.

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