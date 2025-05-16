روبيو: ممثل عن الولايات المتحدة يشارك في المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه من المقرر أن يحضر ممثل عن الإدارة الأمريكية المحادثات في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.

وقال روبيو ردًّا على سؤال أحد الصحفيين في أنطاليا أمس الخميس حول شكل المفاوضات المقررة اليوم الجمعة إنه سيجتمع في إسطنبول مع "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد الأوكراني".

وأضاف: "أنا سألتقي بهم. وسيشارك أحد أعضاء فريقنا في المفاوضات مع روسيا. لقد أرسلوا مجموعة ذات مستوى أدنى".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "آمل أن تجري هذه المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا بحضور زملائنا الأتراك، وكذلك بعض أو أعضاء فريقنا على المستوى المناسب".

ويترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، ويضم الوفد أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

وعين فلاديمير زيلينسكي وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف ليترأس وفد بلاده في المفاوضات مع روسيا بإسطنبول.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إن التقدم في حل الأزمة الأوكرانية يعتمد على إمكانية عقد لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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