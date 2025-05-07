الأربعاء 07 مايو 2025
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انفوجراف

أسعار 3 سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية بعد تخفيضها (إنفوجراف)

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية

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المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

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