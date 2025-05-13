التموين: استلام 2.2 مليون طن قمح من المزارعين في الموسم الجديد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام نحو 2.2 مليون طن من القمح المحلي، حتى الآن وذلك في إطار موسم التوريد المحلي الجديد.

وأكدت وزارة التموين أن الحكومة تسعى جاهدة للوصول إلى المستهدف الكلي للموسم، والمُقدّر بـ 4 ملايين طن، مؤكدة أن هناك حوافز كبيرة تم تقديمها للمزارعين هذا العام، ساهمت في زيادة معدلات التوريد.

وقامت الحكومة برفع سعر توريد الإردب إلى 2200 جنيه، مما شكّل دفعة قوية للفلاحين لتكثيف الإنتاج والتوريد.

كما قامت الحكومة بصرف المستحقات خلال 48 ساعة فقط من التوريد، في خطوة لاقت إشادة واسعة من قطاع الزراعة.

ولضمان سهولة وسلاسة عملية التوريد، تم زيادة عدد نقاط الاستلام إلى 420 نقطة على مستوى الجمهورية، وتم تجهيزها بالكامل لاستقبال المحصول وتقديم أفضل خدمة للمزارعين.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم الزراعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.

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