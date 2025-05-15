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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يوافق على تطوير مراكز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
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ترأس الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، رئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بمقر أمانة المجلس، اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور  أعضاء مجلس الإدارة من الخارج ومديري وحدات المركز.

إنشاء وحدة جديدة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية

وتمت الموافقة على إنشاء وحدة جديدة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية تحت اسم "وحدة الشراكة المهنية الدولية" كما تم مناقشة وتحديث الرؤية والرسالة والأهداف التشغيلية للمركز طبقًا لتطورات العصر واحتياجات المجتمع الجامعي.

 تطوير مراكز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات المصرية

 كما وافق أعضاء المجلس على مقترح بتطوير مراكز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات المصرية، كذلك تم اعتماد تشكيل لجنة إعداد المحتوى العلمي وبنوك الأسئلة للبرامج التدريبية الجديدة لشهادة أساسيات التحول الرقمي.

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