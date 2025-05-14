الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة مخالفات بامتحانات التعليم الفني في دمياط إلى الشئون القانونية

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قرر  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إحالة عدد من المخالفات التي تم رصدها داخل إحدى مدارس التعليم الفني إلى الشئون القانونية بالمديرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

رصد مخالفات داخل كنترول إحدى المدارس

جاء القرار خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة لمتابعة سير امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني، حيث لاحظ خلال زيارته لأعمال الكنترول وجود مخالفات تتعلق بتصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات داخل كشوف الرصد المعروفة بـ"الشيت الزفر".

إحالة الواقعة للشئون القانونية بالمديرية

وعلى الفور، كلف "عمارة" مدير عام التعليم الفني بإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، تمهيدًا لإحالتها للتحقيق القانوني، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الواقعة بحزم وسرعة للحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان حقوق الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على أن مديرية التربية والتعليم بدمياط لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس نزاهة العملية الامتحانية أو تتلاعب بنتائج الطلاب، مؤكدًا أن من تسول له نفسه الإخلال باللوائح سيتم محاسبته بكل حزم وفقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الاجراءات اللازمة الشئون القانونية بالمديرية التربية والتعليم امتحانات التعليم الفني بمحافظة دمياط حقوق الطلاب محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يتفقد لجان امتحانات النقل الفني، ويؤكد: لا تهاون في الانضباط

الأكثر قراءة

هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الدوري المصري على حافة الانهيار.. غزو أندية الشركات ورجال الأعمال يعجل بكلمة النهاية!

من داخل الطائرة المتجهة إلى قطر، ترامب يوجه رسالة غير متوقعة لإسرائيل ويصف الشرع بالرائع

حسين لبيب يتوجه لفرنسا، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

زلزال مايو 2025 V.S أكتوبر 1992 (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال الشعراوي عن سبب حدوث الزلازل؟ إمام الدعاة يتحدث عن الكوارث الطبيعية (فيديو)

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية