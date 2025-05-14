إحالة مخالفات بامتحانات التعليم الفني في دمياط إلى الشئون القانونية

قرر ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إحالة عدد من المخالفات التي تم رصدها داخل إحدى مدارس التعليم الفني إلى الشئون القانونية بالمديرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

رصد مخالفات داخل كنترول إحدى المدارس

جاء القرار خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة لمتابعة سير امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني، حيث لاحظ خلال زيارته لأعمال الكنترول وجود مخالفات تتعلق بتصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات داخل كشوف الرصد المعروفة بـ"الشيت الزفر".

إحالة الواقعة للشئون القانونية بالمديرية

وعلى الفور، كلف "عمارة" مدير عام التعليم الفني بإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، تمهيدًا لإحالتها للتحقيق القانوني، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الواقعة بحزم وسرعة للحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان حقوق الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على أن مديرية التربية والتعليم بدمياط لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس نزاهة العملية الامتحانية أو تتلاعب بنتائج الطلاب، مؤكدًا أن من تسول له نفسه الإخلال باللوائح سيتم محاسبته بكل حزم وفقًا للقانون.

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