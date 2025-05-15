الجمعة 16 مايو 2025
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سقوط سيارة ملاكي في ترعة فرسيس بالغربية (صور)

إصابة طبيب سقط بسيارته
إصابة طبيب سقط بسيارته داخل ترعة فرسيس بالغربية، فيتو

سقطت إحدى السيارات الملاكي في ترعة فرسيس مركز زفتى بمحافظة الغربية، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، وتم رفع السيارة من الترعة، وتحرير محضر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط سيارة في ترعة اتجاه قرية فرسيس بطريق زفتى - ميت برة.

بالانتقال والفحص تبين أثناء سير السيارة ملاكي قيادة طبيب يدعى "إبراهيم. ا" مقيم بقرية ميت الحارون اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى سقوطها في الترعة، دون حدوث أي إصابات لقائدها.

تم رفع السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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