الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام البدري يروي لحظات الرعب وإطلاق النار عليه في ليبيا

حسام البدري، فيتو
حسام البدري، فيتو

كشف الكابتن حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن كواليس عودته إلى مصر بعد أن ظل عالقًا في العاصمة الليبية طرابلس، برفقة طاقم رياضي مصري، بسبب اندلاع اشتباكات عنيفة هناك.

 

تجربة صعبة لحسام البدري في ليبيا

وأكد حسام البدري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: أن التجربة في ليبيا كانت صعبة لكنها عززت شعوره بالانتماء والفخر بوطنه.


فوضى كبيرة في ليبيا

وتابع: "عشنا يومين في منتهى الصعوبة، فوضى كبيرة وتعليمات صارمة بعدم مغادرة الفندق، وكان الوضع غير آمن على الإطلاق".

 

رسالة حسام البدري للرئيس السيسي


وتابع: "الدولة المصرية وقفت بجانبنا بقوة، والحقيقة أدركت وقتها عظمة وطني، وفخور بكل ما قدمته القيادة المصرية من أجل عودتنا سالمين، وأتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ولكل من ساهم في رجوعنا.. تحيا مصر".

 

هل فسخ حسام البدري عقده مع أهلي طرابلس؟


وأكد البدري أنه لم يفسخ تعاقده مع نادي أهلي طرابلس، لكن الجميع في النادي قدّروا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن اللاعب محمود كهربا سيعود هو الآخر إلى مصر في الليلة نفسها.

 

حسام البدري: تعرضت لإطلاق نار من قبل

وأعرب الكابتن حسام البدري عن قلقه بشأن مستقبله المهني مع نادي أهلي طرابلس الليبي، في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها ليبيا، مؤكدًا أن الأمور حاليًا "غير واضحة".


وقال: لا أعلم مصيري في ليبيا، الأوضاع صعبة، والعودة للعمل هناك في ظل هذه الظروف قد لا تكون ممكنة".
 

ولفت: "تعرضت بالفعل  قبل ذلك في ليبيا لحادث إطلاق نار علي، وهذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها الخطر هناك، لكن الموقف الأخير كان هو الأصعب".


وأشار البدري إلى أنه سيقيّم الأمور في الأيام المقبلة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استكمال مهمته التدريبية في ليبيا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام البدرى اهلي طرابلس ليبيا طرابلس السيسي أشرف صبحي

مواد متعلقة

برسالة شكر للمسئولين، أول تعليق من حسام البدري بعد العودة من ليبيا (فيديو)

نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

بعد وصولهم إلى مصراتة، حسام البدري يشكر الرئيس السيسي

حسام البدري يكشف انفراجة في أزمة عودة الرياضيين المصريين من ليبيا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

لجنة التظلمات تكشف سبب رفضها إعادة مباراة القمة

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

رسميا، الأهلي يعلن إحالة قرار لجنة الاستئناف للشئون القانونية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال بالمنام وعلاقته بالتقصير في أداء العبادات

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟ عالم أزهري يجيب

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام

المزيد
الجريدة الرسمية