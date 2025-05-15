حسام البدري يروي لحظات الرعب وإطلاق النار عليه في ليبيا

كشف الكابتن حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن كواليس عودته إلى مصر بعد أن ظل عالقًا في العاصمة الليبية طرابلس، برفقة طاقم رياضي مصري، بسبب اندلاع اشتباكات عنيفة هناك.

تجربة صعبة لحسام البدري في ليبيا

وأكد حسام البدري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: أن التجربة في ليبيا كانت صعبة لكنها عززت شعوره بالانتماء والفخر بوطنه.



فوضى كبيرة في ليبيا

وتابع: "عشنا يومين في منتهى الصعوبة، فوضى كبيرة وتعليمات صارمة بعدم مغادرة الفندق، وكان الوضع غير آمن على الإطلاق".

رسالة حسام البدري للرئيس السيسي



وتابع: "الدولة المصرية وقفت بجانبنا بقوة، والحقيقة أدركت وقتها عظمة وطني، وفخور بكل ما قدمته القيادة المصرية من أجل عودتنا سالمين، وأتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ولكل من ساهم في رجوعنا.. تحيا مصر".

هل فسخ حسام البدري عقده مع أهلي طرابلس؟



وأكد البدري أنه لم يفسخ تعاقده مع نادي أهلي طرابلس، لكن الجميع في النادي قدّروا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن اللاعب محمود كهربا سيعود هو الآخر إلى مصر في الليلة نفسها.

حسام البدري: تعرضت لإطلاق نار من قبل

وأعرب الكابتن حسام البدري عن قلقه بشأن مستقبله المهني مع نادي أهلي طرابلس الليبي، في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها ليبيا، مؤكدًا أن الأمور حاليًا "غير واضحة".



وقال: لا أعلم مصيري في ليبيا، الأوضاع صعبة، والعودة للعمل هناك في ظل هذه الظروف قد لا تكون ممكنة".



ولفت: "تعرضت بالفعل قبل ذلك في ليبيا لحادث إطلاق نار علي، وهذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها الخطر هناك، لكن الموقف الأخير كان هو الأصعب".



وأشار البدري إلى أنه سيقيّم الأمور في الأيام المقبلة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استكمال مهمته التدريبية في ليبيا.



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