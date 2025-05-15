خبير لوائح: احتمالات بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية

مباراة الأهلي والزمالك، أكد نهاد حجاج، خبير اللوائح والقوانين، أن قرار لجنة التظلمات متناقض بعد اعتبار الزمالك فائزا في مباراة القمة وعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي نهاية الموسم.

وقال حجاج في تصريحات تليفزيونية: "أتعجب من قرار لجنة التظلمات وكيف يعتمد على مادة يوصي بإلغائها لمخالفاتها لوائح الاتحاد".

وأضاف: "من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية، أنا مندهش للغاية بسبب حيثيات لجنة التظلمات والقرار مخالف للائحة اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم".

قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

وأصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزوما 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

وكانت رابطة الأندية أرسلت حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

كما أرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

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