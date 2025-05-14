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رياضة

نهائي دوري الأبطال، موعد سفر بعثة بيراميدز إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حددت إدارة نادي بيراميدز موعد سفر بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة الذهاب أمام صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد سفر بيراميدز إلي جنوب أفريقيا

وتطير بعثة بيراميدز إلي بريتوريا بجنوب أفريقيا يوم ۱۹ مايو الجاري على أن يعود الفريق يوم ٢٥ من  الشهر ذاته.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وأسماء حكام مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، الرابعة بتوقيت القاهرة يوم السبت ٢٤ مايو الجاري على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

 

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

 

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.
 

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال بالقاهرة

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء الإياب.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

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