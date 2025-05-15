الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

مباراة الأهلي والزمالك، قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز التقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية، اعتراضًا على قرار لجنة التظلمات، بشأن أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

موقف بيراميدز من قرار لجنة التظلمات 

وأكد مصدر داخل النادي السماوي أن إدارة نادي بيراميدز قررت التعاقد مع المحامي الدولي السويسري الكسندر زيفيرين، حيث أبلغ المحامي السويسري إدارة النادي السماوي أنه سيفوز بالقضية من أول جلسة في محكمة التحكيم الرياضي.

قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

وأصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزوما 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

 

وكانت  رابطة الأندية أرسلت حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

كما أرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلى والزمالك بيراميدز لجنة التظلمات مباراة الأهلي والزمالك أزمة مباراة القمة قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، أوساسونا يتقدم على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

نقل نهائي كأس فرنسا لكرة اليد بمشاركة يحيى ودودو لأول مرة على شاشة مصرية

أشرف نصار يحفز لاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة الشياطين الحمر (صور)

مباراة الأهلي سلاح بوجلبان قبل مواجهة سيراميكا

تأهل نوران جوهر وعلي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بتروجيت بدون راحة (صور)

طارق مصطفى يدرس الأهلي بالفيديو استعدادًا لموقعة السبت في الدوري الممتاز

أبرزهم رمضان صبحي، محاولات لتجهيز رباعي بيراميدز لمباراة بتروجيت

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

لجنة التظلمات تكشف سبب رفضها إعادة مباراة القمة

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

رسميا، الأهلي يعلن إحالة قرار لجنة الاستئناف للشئون القانونية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال بالمنام وعلاقته بالتقصير في أداء العبادات

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟ عالم أزهري يجيب

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام

المزيد
الجريدة الرسمية