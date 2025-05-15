مفاجأة، تشيلسي يدرس عدم المشاركة بـ دوري أبطال أوروبا بسبب يوروباليج

فجرت تقارير صحفية بريطانية، مفاجأة بشأن نادي تشيلسي، بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا من أجل التواجد في الدوري الأوروبي “يوروباليج” بالموسم المقبل.

ووصل تشيلسي وصل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يواجه ريال بيتيس الإسباني يوم 28 مايو الحال،.وفي حالة فوزه بالبطولة سيحصل على مقعد في مرحلة الدوري بالنسخة المقبلة من بطولة الدوري الأوروبي.

كما ينافس تشيلسي أيضا على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، آخر المراكز المؤهلة إلى البطولة القارية الأعلى شأنا.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تشيلسي قد يفكر في التخلي عن مقعد دوري الأبطال حال تأهله في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، واختيار اللعب في الدوري الأوروبي، وهو أمر تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يأتي تفكير مسئولي تشيلسي بسبب أن الفريق قد يضطر لخوض مرحلة التصفيات في دوري أبطال أوروبا، وفي حالة الخسارة بتلك المرحلة لن يتجه إلى الدوري الأوروبي كما كان يحدث سابقا، بل سيواصل الموسم دون اللعب في أي بطولة أوروبية.أما إذا استغل تشيلسي كونه حامل لقب دوري المؤتمر، سيضمن اللعب في المرحلة الرئيسية باليوروباليج، دون خوض أي تصفيات.

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس

وتأهل تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025 عقب فوز البلوز على ضيفه ديورجاردن السويدي 1-صفر، وتعادل الثاني مع فيورنتينا الإيطالي 2 ـ2 بعد تمديد الوقت في إياب نصف النهائي.

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ويقام نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس يوم 28 مايو الجاري في ملعب مييسكي ببولندا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وفاز تشيلسي بهدف أحرزه كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 38، بمباراة الاياب بنصف النهائي ليعبر الفريق اللندني إلى المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي بإجمالي الذهاب والإياب (5 ـ1) بعد الفوز ذهابًا بنتيجة (4 ـ1).



وبات تشلسي الفريق الإنجليزي الثاني، بعد وست هام الذي خاض نهائي نسخة موسم 2022-2023، الذي يصل للمباراة النهائية في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

كما حقق ريال بيتيس التأهل للنهائي بعد التعادل ضد فيورنتينا الإيطالي (2 ـ 2) في مباراة الإياب في فلورانس.

وأحرز البرازيلي أنتوني هدف المباراة الأول لريال بيتيس في الدقيقة 30، من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع، لكن فيورنتينا عاد بسرعة ليحرز هدفين في أقل من 8 دقائق عن طريق الألماني روبن جوسينس في أواخر الشوط الأول.

وبعد نهاية المباراة بنتيجة 2 ـ 1 وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب لبيتيس، احتاج الفريقان إلى الشوطين الإضافيين لحسم المتأهل الثاني للنهائي.

وأحرز المغربي عبد الصمد الزلزولي الهدف الثاني لريال بيتيس ليعبر بفريقه إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في إجمالي نتيجتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 ـ 3.

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