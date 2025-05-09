تشيلسي الإنجليزي يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

فاز تشيلسي الإنجليزي فوزه ضد يورجوردين السويدي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، مساء الخميس، في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل هال هدف تشيلسي في الدقيقة 38 في مرمى يورجوردين.

وتأهل تشيلسي إلي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه علي يورجوردين السويدي بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين في نصف نهائي البطولة.

تشكيل تشيلسي ضد يورجوردين في الإياب

يورجنسن، مالو جوستو، توسين، بادياشيل، كوكوريلا، أتشامبونج، جيمس، والش، كيرنان هال، جادون سانشو، جورج.

وكان تشيلسي الإنجليزي فاز على فريق يورجوردين السويدي بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب تيلي 2 أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أهداف تشيلسي، جادون سانشو في الدقيقة 12 ونوني مادويكي في الدقيقة 43، وأضاف الهدف الثالث والرابع نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 59 و65.

وتحتضن مدينة "فروكلاف" البولندية في الثامن والعشرين من مايو المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

ويلتقي لاتشيلسي الإنجليزي في الدور النهائي مع الفائز من مباراة ريال بيتيس الإسباني مع فيورنتينا الإيطالي.

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