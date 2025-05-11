نيوكاسل يونايتد يقسو على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، خطف فريق نيوكاسل يونايتد فوزا غاليا من أنياب فريق تشيلسي بهدفين دون رد، خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك.

مباراة نيوكاسل يونايتد وتشيلسي

وجاء هدف نيوكاسل الأول من عرضية عن طريق جاكوب ميرفي، قابلها تونالي بيسراه إلى داخل الشباك في الدقيقة الثانية من المباراة .

وجاءت عرضية لصالح تشيلسي تصدى لها دفاع نيوكاسل، تصل عند بالمر يسدد أول مرة تصطدم في الدفاع ثم تسديدة ثانية تصطدم في الدفاع وتخرج خارج الملعب ركنية لتشيلسي.

وقام الحكم بإلغاء البطاقة الصفراء لجاكسون بعد العودة لتقنية الفار وإشهار بطاقة حمراء في الدقيقة 34.

الفار قام بمراجعة تدخل جاكسون القوي على مدافع نيوكاسل، وهل تستوجب بطاقة حمراء أم لا؟

وبعد العودة إلى الفار قام الحكم بإشهار بطاقة حمراء لجاكسون لاعب تشيلسي بعد تدخله القوي بالمرفق على لاعب نيوكاسل.

وجاءت تسديدة قوية من بارنز لاعب نيوكاسل تصطدم في دفاع تشيلسي وتخرج ركنية لصالح نيوكاسل، ثم انطلاقة من لاعب تشيلسي الذي توغل داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في دفاع نيوكاسل وخرجت ركنية لتشيلسي.

واحرز برونو كيمارايس الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 90 وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من برونو كيماريش اصطدمت في قدم كوكوريلا وسقطت خلف سانشيز حارس تشيلسي إلى داخل الشباك

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

وقفز فريق نيوكاسل يونايتد الي المركز الثالث برصيد 66 نقطة وظل البلوز في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 63 نقطة

تشكيل نيوكاسل يونايتد لمواجهة تشيلسي

وأعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بوب.

خط الدفاع:جاكوب ميرفي– فابيان شار – دان بيرن – سفين بوتمان

خط الوسط: تينو ليفرامينتو ساندرو تونالي – هارفي بارنز – برونو جيمارايش

خط الهجوم: آنثوني جوردون - ألكسندر إيزاك

تشكيل نيوكاسل

تشكيل تشيلسي لمباراة نيوكاسل في البريميرليج



في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مويسيس كايسيدو– تريفوه تشالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فرنانديز – مادويكى – كول بالمر – بيدرو نيتو – لافيا

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

تشكيل تشيلسي

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

وتأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025 عقب فوز البلوز على ضيفه ديورجاردن السويدي 1- صفر في إياب نصف النهائي.

وفاز تشيلسي بهدف أحرزه كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 38، بمباراة الإياب بنصف النهائي ليعبر الفريق اللندني إلى المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي بإجمالي الذهاب والإياب (5 ـ1) بعد الفوز ذهابًا بنتيجة (4 ـ1).

وعلى صعيد آخر، زادت حصة البريميرليج إلى 6 فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد وصول توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى نهائي الدوري الأوروبي 2025.

وينضم الفائز بلقب المسابقة القارية الرديفة إلى ركب المتأهلين إلى "تشامبيونز ليج" في الموسم الجديد لتضمن 6 أندية إنجليزية الظهور في النسخة الجديدة من دوري الأبطال رسميًّا.

وضرب توتنهام موعدًا مع مانشستر يونايتد في نهائي إنجليزي خالص يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بيلباو.

وحسم توتنهام تأهله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بسهولة عقب فوزه على مضيفه بودو جليمت النروجي 2-0 في إياب نصف النهائي الخميس، معززا أفضليته في مجموع المباراتين إلى 5-1.

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى دومينيك سولانكي (63) وبيدرو بورو (69).

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على أتلتيك بلباو برباعية مقابل هدف في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكرر مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، فوزه على أتلتيك بلباو، بقيادة إرنستو فالفيردي، بـ 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "أولرد ترافورد".

وفاز يونايتد بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب "سان ماميس".

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