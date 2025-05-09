موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس

تأهل تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025 عقب فوز البلوز على ضيفه ديورجاردن السويدي 1-صفر، وتعادل الثاني مع فيورنتينا الإيطالي 2 ـ2 بعد تمديد الوقت في إياب نصف النهائي.

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ويقام نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس يوم 28 مايو الجاري في ملعب مييسكي ببولندا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وفاز تشيلسي بهدف أحرزه كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 38، بمباراة الاياب بنصف النهائي ليعبر الفريق اللندني إلى المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي بإجمالي الذهاب والإياب (5 ـ1) بعد الفوز ذهابًا بنتيجة (4 ـ1).



وبات تشلسي الفريق الإنجليزي الثاني، بعد وست هام الذي خاض نهائي نسخة موسم 2022-2023، الذي يصل للمباراة النهائية في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

كما حقق ريال بيتيس التأهل للنهائي بعد التعادل ضد فيورنتينا الإيطالي (2 ـ 2) في مباراة الإياب في فلورانس.

وأحرز البرازيلي أنتوني هدف المباراة الأول لريال بيتيس في الدقيقة 30، من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع، لكن فيورنتينا عاد بسرعة ليحرز هدفين في أقل من 8 دقائق عن طريق الألماني روبن جوسينس في أواخر الشوط الأول.

وبعد نهاية المباراة بنتيجة 2 ـ 1 وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب لبيتيس، احتاج الفريقان إلى الشوطين الإضافيين لحسم المتأهل الثاني للنهائي.

وأحرز المغربي عبد الصمد الزلزولي الهدف الثاني لريال بيتيس ليعبر بفريقه إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في إجمالي نتيجتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 ـ 3.

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