الأكاديمية العربية تستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (صور)

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، في زيارة رسمية للمقر الرئيسي للأكاديمية بالإسكندرية.

رئيس المحكمة الدستورية يزور الأكاديمية العربية

وشهدت الزيارة حوارًا مفتوحًا بين رئيس المحكمة الدستورية العليا وطلاب كلية القانون بالأكاديمية، حيث أجاب عن استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالقانون الدستوري ودور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات.

وأكد المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة باعتبارها قمة الهرم القضائي في مصر والفيصل في الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف الجهات.

رئيس المحكمة الدستورية يزور الأكاديمية العربية

وأوضح اسكندر أن الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية العليا يتمثل في بسط رقابتها على القوانين واللوائح للتأكد من دستوريتها وعدم خروجها عن نصوص الدستور.

رئيس المحكمة الدستورية: أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة

وشدد على أن التشريع يصدر من خلال جهات متعددة، وأن المحكمة تضطلع بالدور الدقيق المتمثل في تحقيق التوازن بين استقرار الدولة وصون حقوق وحريات الأفراد، وهو ما يمثل صلب اختصاصاتها.

رئيس المحكمة الدستورية يزور الأكاديمية العربية

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن أحكام المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وفقًا لنصوص الدستور، وهو ما يفرض على أعضاء المحكمة مسؤولية كبرى في فحص ودراسة التشريعات والتحقق من توافقها مع الدستور.

كما أشار إلى اختصاص المحكمة بالفصل في حالات التفسير التشريعي وتناقض الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، مؤكدًا أن رأي المحكمة وكلمتها ليسا مجرد رأي نظري، بل يمثلان تطبيقًا لنصوص الدستور واختصاصاتها الحصرية.

وأكد اسكندر أهمية التواصل المباشر مع الأجيال الشابة مشيرا إلي أن هذه الزيارة هى أول زيارة رسمية للمحكمة بكامل تشكيلها إلى جهة مدنية عروبية تقديرًا لدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

رئيس المحكمة الدستورية يزور الأكاديمية العربية

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن فخر واعتزاز الأكاديمية باستقبال قامة قضائية رفيعة مثل المستشار بولس فهمي إسكندر، مؤكدًا على الدور المحوري للقضاء المصري في الحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز سيادة القانون.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن مصر تفتخر بقضائها العريق الذي يواصل مسيرة الحفاظ على ثروات ومكتسبات الوطن، مشيرًا إلى الإيمان الراسخ بأهمية استقلال القضاء وتعزيز دوره في ضمان أمن وسلامة المجتمع.

رئيس المحكمة الدستورية يزور الأكاديمية العربية

الدور الريادي للمحكمة الدستورية في حماية الوطن

كما سلط الضوء على الدور الريادي للمحكمة الدستورية العليا في حماية الوطن خلال المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد، وتعزيز أسس الديمقراطية والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة،في ظل دستور 2014، الذي أولى اهتمامًا غير مسبوق بهذه الحقوق وكفل تنفيذ الالتزامات الدولية لمصر في هذا الإطار.

وأكد عبد الغفار اهتمام الأكاديمية بمتابعة كل جديد في مجال حقوق الإنسان باعتبارها إحدى منظمات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن وجود المنظمات العربية في مصر يمثل عمقًا دستوريًا وقانونيًا في إطار الشرعية الدولية.

رئيس المحكمة الدستورية يزور الأكاديمية العربية

وأشار رئيس الأكاديمية إلى سعيها الدؤوب نحو التميز وتحقيق مكانة مرموقة بين الجامعات العالمية، وهو ما انعكس في تقدمها في التصنيفات العالمية وإبرامها اتفاقيات تعاون علمي مع العديد من الجامعات الدولية والمؤسسات القانونية الرفيعة، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.

كما وجه رسالة إلى طلاب الأكاديمية، خاصة طلاب كليتي القانون والنقل البحري، حثهم فيها على الجد والاجتهاد والتسلح بالعلم والمعرفة للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.

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