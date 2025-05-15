الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

الأكاديمية العربية و"تيك توك" يطلقان موجز STEM في مصر لتعزيز التعليم التفاعلي

شراكة بين الأكاديمية
شراكة بين الأكاديمية العربية وتيك توك
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أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع منصة "تيك توك" عن إطلاق موجز STEM المتخصص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مصر، في خطوة تهدف إلى دعم التعليم وتعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب المصري. 

شراكة بين الأكاديمية العربية وتيك توك
شراكة بين الأكاديمية العربية وتيك توك

ويوفر الموجز الجديد محتوى تعليمًا موثوقًا ومتنوعًا وعالي الجودة في المجالات العلمية والهندسية والرياضيات، وذلك عبر تجربة تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه.

تعزيز الفضول العلمي والإبداع لدى الشباب

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الفضول العلمي والإبداع لدى الشباب، حيث سيكون الموجز متاحًا تلقائيًا لمستخدمي "تيك توك" الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، أما المستخدمون الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، فيمكنهم تفعيل الموجز من خلال إعدادات التطبيق واختيار "STEM Feed On" ضمن تفضيلات المحتوى.

 

شراكة بين الأكاديمية العربية وتيك توك
شراكة بين الأكاديمية العربية وتيك توك

وفي تعليقه على هذا التعاون، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأهمية الكبيرة لهذه الميزة في خدمة الشباب المهتم بالمجالات الحيوية للعلوم والتكنولوجيا.

وأعرب " عبد الغفار" عن سعادته بالشراكة مع "تيك توك" في إطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى تبسيط العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة وجعلها أكثر جاذبية للشباب المصري مشيرًا إلي أن التعاون جاء بعد عقد اجتماعات مع إدارة السياسيات العامة والعلاقات الحكومية من منصة تيك توك برئاسة وائل عزت.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا  بدعم الشباب في هذه القطاعات وتشجعهم على اختيار مسارات مهنية تخدم خطط التنمية المستدامة وتزيد من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

كما أوضح رئيس الأكاديمية أن هذه الخطوة تأتي في ظل التركيز المتزايد على دور التكنولوجيا في التعليم وسعي المؤسسات التعليمية إلى تبني وسائل مبتكرة لجذب الطلاب وتحفيزهم على التعلم، وذلك لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي ترتكز بشكل أساسي على الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته.

وشدد "عبد الغفار"  على أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كانت من أوائل الجامعات التي أدركت أهمية الأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في إثراء العملية التعليمية وتوسيع آفاق المعرفة لدى الشباب.

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الأكاديمية العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تيك توك موجز STEM

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