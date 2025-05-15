مقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة بالغربية

شهدت قرية محلة حسن بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر إصابته بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب، استخدمت خلالها الأسلحة النارية والخرطوش.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مقتل شاب بطلق ناري بنطاق قرية محلة حسن ومنشأة الأمراء.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة النظامية والسرية إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب يُدعى "أحمد محمود الشرقاوي"، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وقد أصيب بطلق ناري مباشر في الرأس، مما أدى إلى وفاته في الحال، فور وصوله إلى قسم الطوارئ بمستشفى المحلة العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في ملابسات الحادث. فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المتورطين في الجريمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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