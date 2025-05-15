الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة بالغربية

مقتل شاب بطلق ناري
مقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة بالغربية

شهدت قرية محلة حسن بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر إصابته بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب، استخدمت خلالها الأسلحة النارية والخرطوش.

محافظ الغربية يشهد مناقشة دكتوراه مدير عام مكتبه حول رأس المال الفكري وإدارة الأزمات

عميد نوعية طنطا: الولاء للوطن شعار مشروعات التخرج لطلاب الإعلام التربوي

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مقتل شاب بطلق ناري بنطاق قرية محلة حسن ومنشأة الأمراء. 

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة النظامية والسرية إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب يُدعى "أحمد محمود الشرقاوي"، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وقد أصيب بطلق ناري مباشر في الرأس، مما أدى إلى وفاته في الحال، فور وصوله إلى قسم الطوارئ بمستشفى المحلة العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في ملابسات الحادث. فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المتورطين في الجريمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد مناقشة دكتوراه مدير عام مكتبه حول رأس المال الفكري وإدارة الأزمات

الآلاف في الغربية يشيعون جنازة الشيخ عبد الحكيم الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية (فيديو)

عميد نوعية طنطا: الولاء للوطن شعار مشروعات التخرج لطلاب الإعلام التربوي

السيطرة على حريق اندلع بسيارة ملاكي في طنطا (صور)

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025

حال ثبوت إدانته، خبير قانوني يكشف عقوبات رمضان صبحي المنتظرة بعد أداء طالب الامتحان بدلا منه

رد فعل عاجل من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن القمة

عصام كامل يكشف عن تصريح مهين من ترامب لدول الخليج (فيديو)

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام

علي جمعة يكشف مفاجآت عن توثيق الصحابة للسنة

علي جمعة: 114 ألف صحابي رأوا النبي و1.5% من الصحابة رووا السنة

المزيد
الجريدة الرسمية