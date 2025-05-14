الآلاف في الغربية يشيعون جنازة الشيخ عبد الحكيم الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية (فيديو)

شيّع الآلاف من أبناء محافظة الغربية، اليوم، جنازة الشيخ عبد الحكيم الشهاوي، شيخ الطريقة الشهاوية في مصر والعالمين العربي والإسلامي، والذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، عن عمر حافل بالعطاء الديني والروحي.

وقد توافد المشيعين من مختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، ومن عدد من المحافظات الأخرى، لأداء صلاة الجنازة على الراحل بمسجد نمرة البصل في مركز المحلة الكبرى، حيث حضر الجنازة عدد من رموز الطرق الصوفية والقيادات الدينية والاجتماعية، في تأكيد على المكانة الرفيعة التي كان يحتلها الشيخ الشهاوي في قلوب محبيه ومريديه.

وعقب الصلاة، تم نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير وسط مشاعر من الحزن والتأثر، حيث ردد المشاركون من أبناء محافظة الغربية الأدعية والابتهالات الصوفية، مستحضرين مسيرة الرجل الذي كرس حياته لخدمة الطريقة الشهاوية ونشر تعاليمها في رحاب التسامح والمحبة.

يُذكر أن الشيخ عبد الحكيم الشهاوي كان يعد من أبرز رموز الطرق الصوفية في العصر الحديث، وله إسهامات كبيرة في تعزيز الحوار الديني ونشر الفكر الصوفي المعتدل في مختلف المحافل الإسلامية.



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