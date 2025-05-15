إعجاب ترامب بالرخام الأبيض يثير السخرية، والنشطاء لقطر: «كنت جبتله طلبية رخام مكان الطيارة» (فيديو)

أثار إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرخام الأبيض الذي يغطي الحوائط في الديوان الملكي القطري، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض سخر من حديث ترامب في جلسة رسمية عن الرخام الأبيض، وآخرون أكدوا أن ترامب يتعامل بمنطق المطور العقاري.

الرئيس الأمريكي أبدى إعجابه الشديد بالرخام الأبيض

الغريب أن الرئيس الأمريكي أبدى إعجابه الشديد بـ الرخام الأبيض الذي يغطي حوائط الديوان الملكي في قطر، حيث قال: "يسعدني أن أتواجد هنا، حين أسرح بأنظاري في هذه الغرفة، يا لها من غرفة جميلة، إنه رخام أبيض يصعب شراؤه، أنا أعرف ذلك، لأني لطالما حاولت شراءه لكنني لم أتمكن من ذلك، لكن حين أطلق نظري هنا ألاحظ أنكم قمتم بعمل رائع في بناء هذه الدولة، ونحن رافقناكم منذ البداية وأنتم تعرفون ذلك".

‼️🚨الرئيس ترامب في الديوان الأميري: يالها من غرفة جميلة إنه رخام أبيض يصعب شراءه، طالما حاولت شراءه ولم أتمكن من ذلك. pic.twitter.com/Ggfuu8u3tX — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 14, 2025



وعلق دكتور حسام يوسف، ناشط سياسي وباحث، على حديث ترامب على الرخام الأبيض فقال: "ترامب بعد حصوله على 1.2 مليار من قطر: "هذا الرخام الأبيض الذي يزين الغرفة... فاخر للغاية! لطالما حاولت شراءه، لكن ثمنه كان دائمًا فوق إمكانياتي!"

النشطاء يسخرون من طريقة ترامب شحاته بطريقة دبلوماسية

في حين سخر أحد النشطاء فقال: "طلب ضمني لتزويده بالرخام.. بعد حصوله على قلم من علامة Mont blanc أعجبه قيمته تصل لـ 1000 دولار".

أما البلوجر ريم العلوي قالت: "ترامب للقطريين: الرخام الأبيض في هذه الغرفة جميل جدا وغالي الثمن، لطالما أردت شراءه ولم أستطع يا الله جاهته هدية رخام أبيض.. شحاتة بطريقة دبلوماسية".

وعلق البلوجر عباس الهمداني فقال: "ترامب لا يخجل، هذه الكلمات لها أبعاد عندما يذكر مثل هذا الكلام لأنه ليس فقير إنه ثري ويستطيع شراء أحسن منه، لكن هناك قصد ما من وراء كلامه".

ترامب يكشف إعجابه بالرخام الأبيض في ديوان قطر، فيتو



وسخر البلوجر محمد محمد فقال: "يا أهل قطر اخلعوا الرخام الأبيض وخليه ياخدوا معاه علشان الراجل ده عينه وحشة... كنت جبتله طلبية رخام مكان الطيارة".

ورد البلوجر حسين عمران قائلًا: "ترامب مش قادر ينسي إنه سمسار".

أما البلوجر عبد الله الخميس، فعلق قائلًا: "ترامب يتعامل بنظرة المطور العقاري، ترامب منبهر من الرخام الأبيض في الديوان القطري الأميري: الرخام الأبيض في هذه الغرفة جميل جدًا وغالي الثمن، طالما حاولت شراءه ولم أتمكن من ذلك"

وكشف بعض النشطاء عن طبيعة الرخام الذي أعجب ترامب في قطر، فقالوا: "الرخام المستخدم في الديوان الأميري القطري، بحسب التحليل، قد يكون رخام ثاسوس من اليونان، المعروف بلونه الأبيض النقي وانعكاسه العالي. يعتبر غاليًا بسبب ندرته، حيث يُستخرج من محاجر محدودة، وخصائصه الفريدة مثل امتصاص الحرارة المنخفض، مما يجعله مثاليًا للمناخ الحار. الطلب العالمي عليه في المشاريع الفاخرة وتكاليف النقل والتصنيع تزيد من سعره. قد تُستخدم أنواع أخرى مثل رخام كارارا الإيطالي، لكن ثاسوس هو الأرجح بناءً على الوصف".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.