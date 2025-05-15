5 معلومات عن المعهد العالي للسياحة بعد واقعة رمضان صبحي

حدثت ضجة كبيرة على الساحة ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام شخص بانتحال صفة رمضان صبحي والامتحان بدلا منه بأحد المعاهد العليا للسياحة بالجيزة.

وتسعى تلك المعاهد إلى تقديم خريج متميز منافس قادر على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي في مجالات السياحة والضيافة والإرشاد السياحي، وباحث قادر على الإسهام في تطوير الصناعة بإعداد بحوث تنافسية متميزة، وذلك باستخدام برامج تعليمية متطورة في إطار من القيم والعادات والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ومستجدات بيئة الأعمال.

وتقوم تلك المعاهد على تخريج كوادر ذات كفاءة عالية في مجالات الدراسات السياحية والدراسات الفندقية والإرشاد السياحى تكون قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية وملتزمة بآداب وأخلاقيات المهنة وذلك من خلال منظور أكاديمي وتطبيقي.

وتتكون تلك المعاهد من الأقسام العلمية الآتية:



قسم الإرشاد السياحى

قسم إدارة الفنادق

قسم إدارة الأعمال السياحية.

مدة الدراسة فى المعهد 4 سنوات جامعية للحصول على البكالوريوس فى التخصصات السابقة.

تمت معادلة الدرجات العلمية التى يمنحها المعهد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وفقًا للقرارات الآتية:

- قرار وزارى لمعادلة التخصصات السابقة رقم (736) سنة 2000م

- تأجيل التجنيد للطلاب إلى سن 28 سنة



قرارات النيابة في القضية

وأصدرت النيابة العامة عددا من القرارات العاجلة، باستدعاء شهود العيان من إدارة المعهد وأفراد الأمن الإداري لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل المعهد لرصد لحظة دخول المتهم ومقارنة هيئته باللاعب رمضان صبحي.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس الطالب وفرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعتراف صادم وانهيار نفسي

المتهم، ويدعى "يوسف م."، 22 عاما، تم ضبطه داخل لجنة الامتحان، وظهر خلال التحقيقات في حالة نفسية سيئة، قبل أن يعترف أمام رجال المباحث بأنه تقاضى مبلغا ماليا من اللاعب رمضان صبحي مقابل دخوله اللجنة وتأدية الامتحان نيابة عنه.

وكيل المعهد يكشف لحظة الاشتباه

وكيل المعهد، عصام.ز، روى تفاصيل اللحظة التي أثارت شكوكه، قائلا: "أثناء مراجعة أسماء طلاب الفرقة الثالثة، لاحظت وجود شخص داخل اللجنة يحمل اسم رمضان صبحي، لكن ملامحه لا تطابق اللاعب المعروف، أبلغت الأمن الإداري فورا، وتم ضبطه داخل اللجنة قبل بدء الامتحان."

محامي رمضان صبحي: لا علاقة لي بالواقعة

في أول رد رسمي، نفى المحامي أشرف عبد العزيز، وكيل اللاعب رمضان صبحي، أي علاقة موكله بالواقعة، قائلًا: “في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، نؤكد أن اللاعب رمضان صبحي ينفي نفيًا قاطعًا صلته بالشخص المقبوض عليه أو بالواقعة محل التحقيق”.

وأضاف: "لم يتم توجيه أي اتهام رسمي للاعب حتى الآن، كما لم يصدر أي استدعاء من جهات التحقيق أو الجهات الأمنية. اللاعب لم يكن على علم مطلقًا بما حدث، ولا تربطه أي علاقة من قريب أو بعيد بالمتهم."

النيابة تواصل التحقيقات

ولا تزال النيابة العامة تواصل استجواب المتهم وجمع الأدلة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، ولم تجزم بعد التحقيقات بتورط اللاعب، أو إدعاء المتهم كذبا عليه.

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