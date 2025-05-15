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رياضة

تعادل سلبي بين نيجيريا وجنوب إفريقيا في نصف نهائي الأمم الأفريقية للشباب بالشوط الأول

منتخب نيجيريا للشباب
منتخب نيجيريا للشباب تحت 20 سنة، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب نيجيريا للشباب أمام نظيره جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم في دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

جاء الشوط الأول حماسيا ومثيرا من جانب المنتخبين النيجيري والجنوب أفريقي، وشهد محاولات هجومية عديدة لكلا الفريقين بحثا عن هدف التقدم لكنها لم يكتب له النجاح، وبدا واضحا رغبة كل فريق في تحقيق الفوز والتأهل للمبارة النهائية.

 

أعلن أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عامًا التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة جنوب إفريقيا في نصف النهائي الأول لكأس أفريقيا للشباب التي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم (الخميس) على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

تشكيل نيجيريا أمام جنوب إفريقيا 

وقد جاء تشكيل منتخب نيجيريا على النحو التالي:

(1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو – (8) سليمان ألابي – (13) ديفين أوليسيه - (7) كلينتون جيفتا – (10) إسحق أيوما – (21) طاهر مايجانا – (9) كباروبو أرييهي.

تشكيل نيجيريا، فيتو
تشكيل نيجيريا، فيتو

تشكيل جنوب إفريقيا أمام نيجيري

 أمام ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا فقد اختار البدء بتشكيل مكون من:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) نيو رابو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا – (19) - ثاتو سيبايا - (8) جوموليمو كيكانا – (11) كوتلانو ليثلاكو - (15) لازالو ماكو – (13) كجوموتسو  ماديبا - (18) ثابانج ماهلانجو.
 

تشكيل جنوب افريقيا، فيتو
تشكيل جنوب افريقيا، فيتو

كان المنتخب النيجيري الملقب بـ "النسور الخضر" قد تأهل للمربع الذهبي عقب فوزه على نظيره السنغالي بركلات الترجيح ’ أما منتخب جنوب أفريقيا "أماجيتا" فقد تخطى نظيره من الكونغو الديمقراطية بهدف ثابانج مهلانجو بعد شوطين إضافيين.

 

 

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