نيجيريا تطيح بالسنغال وتتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب

فاز منتخب نيجيريا للشباب على نظيره السنغال بركلات الترجيح خلال لقاء الفريقين على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في منافسات ربع نهائي كأس أفريقيا تحت 20 سنة.

فاز المنتخب النيجيري على نظيره السنغالي 3_1 بركلات الترجيح ليتأهل إلى دور نصف النهائي بالبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ولجأ المنتخبان للعب وقتا إضافيا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وتنص اللائحة على اللجوء للوقت الإضافي حال انتهاء المباريات بالتعادل، ما عدا مباراة تحديد المركز الثالث فى البطولة، حيث يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال التعادل.

تشكيل السنغال أمام نيجيريا

وأعلن سيرين ساليو ضياء المدير الفني لمنتخب السنغال للشباب عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به لقاء نظيره النيجيري، ويتكون من:

محمد سيسيكو (16) – تالي ضياء (2) -عثمان كوناتي (3) – عمر سار (5) - إبراهيما ديالو (17) –أميدو بادجي (11) – عثمان سيك (15) – شيخ تيام (8) – كلايتون دياندي (18) – خليفة ضيوف (20) - إبراهيم ديانج (9).

تشكيل نيجيريا أمام السنغال

أما أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا فقد بدأ المباراة بتشكيل يضم:

(1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو - (8) سليمان ألابي – (7) كلينتون جيفتا – (10) إسحق أيوما – (11) بيديمي أمولي – (13) ديفين أوليسيه – (9) كباروبو أرييهي.

تأهل السنغال ونيجيريا إلى ربع نهائي كأس أفريقيا للشباب

كان "أشبال التيرانجا" قد بلغوا هذا الدور في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز على الكونغو الديمقراطية (2 – 0) وتعادل مع أفريقيا الوسطى (1 – 1) وخسارة أمام غانا (0 – 1).

أما "النسور الخضر" فقد جمعوا 5 نقاط منحتهم المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد أن استهلوا ظهورهم التاسع عشر في النهائيات بالفوز على تونس (1 – 0) ثم تعادلوا مع المغرب (0 – 0) وكينيا (2 – 2).

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