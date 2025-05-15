الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

محاضر بالمئات وورشة تصنيع ومصنع ثلج وهايبر ماركت في قبضة الضبطية القضائية

حملات مكثفة لضبط سرقات التيار الكهربائي بعزبة البرج في دمياط

حملات مكثفة لضبط
حملات مكثفة لضبط سرقات التيار الكهربائي بعزبة البرج

 شنت شركة الكهرباء حملة ضبطية قضائية مكثفة، استهدفت عددًا من المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية بنطاق إدارة هندسة كهرباء عزبة البرج، وذلك بهدف مواجهة سرقات التيار الكهربائي وخفض نسب الفقد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط ورئيس شركة الكهرباء.


وفي إطار التوجيهات الصادرة عن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

حملات مكثفة لضبط سرقات التيار الكهربائي بعزبة البرج
حملات مكثفة لضبط سرقات التيار الكهربائي بعزبة البرج

الطابية تحت المجهر.. ضبط ورش ومصانع مخالفة


أسفرت الحملة، التي جرت أمس الأربعاء تحت إشراف المهندس فتوح علام رئيس قطاع كهرباء دمياط، وبقيادة المحاسب محمد الصايغ مدير عام الضبطية القضائية، عن تحرير عدد كبير من المحاضر بحق ورش تصنيع السفن ومصانع الثلج الواقعة بمنطقة الطابية، والتي ثبت تورطها في مخالفات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي.

 

محاولة تحايل داخل هايبر ماركت شهير

 

 


كما تمكنت الحملة من ضبط واقعة سرقة كهرباء داخل أحد الهايبر ماركت، حيث جرى استخدام جهاز "كونتاكتور" للفصل والتوصيل الخفي للأحمال بهدف تجاوز العداد، في محاولة مكشوفة للتحايل على منظومة الاستهلاك.

استمرار الحملات وردع المعتدين على المال العام


وأكدت مصادر بالشركة أن حملات الضبطية القضائية مستمرة، ولن تتوقف حتى يتم التصدي لكافة أشكال التعدي على التيار الكهربائي، حفاظًا على المال العام، وصونًا لحقوق المواطنين، مشيرين إلى أن سرقة الكهرباء تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة وتتطلب جهودًا جماعية للقضاء عليها.

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التعدى على التيار الكهربائي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الضبطية القضائية المهندس احمد رمضان دمياط رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب رئيس شركة الكهرباء سرقة التيار الكهربائى محافظ دمياط مصانع مخالفة

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