حملة لتطعيم الكلاب الضالة ضد السعار بمدينة عزبة البرج في دمياط

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج حملة لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتوصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

تعاون بين الطب البيطري والمشاركة المجتمعية



الحملة نُفذت تحت إشراف عبد الخالق فرج، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدني، حيث قام الفريق المختص بتطعيم الكلاب باللقاحات اللازمة للوقاية من مرض السعار.

حملة لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار بدمياط

استمرار الحملة لتحقيق التغطية الشاملة

وأكدت الوحدة المحلية أن الحملة مستمرة لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تطعيم أكبر عدد ممكن من الكلاب الضالة، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم العامة.

تنويه للمواطنين حول مواعيد جمع المخلفات

وفي سياق متصل، ناشدت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج المواطنين الالتزام بمواعيد مرور سيارات جمع المخلفات، والتي تبدأ من الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، وذلك لمنع تراكم القمامة التي تمثل بيئة خصبة لتجمع الكلاب الضالة والحيوانات والحشرات.

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