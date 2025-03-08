السبت 08 مارس 2025
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قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة هتك عرض طفلة الشرقية

مرتكب جريمة هتك عرض
مرتكب جريمة هتك عرض طفلة الشرقية، فيتو

قررقاضى المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان بمحافظة الشرقية تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومى بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: زوجتي بترفض معاشرتي وفوجئت بالطفلة قدامي ولم أشعر بنفسي

جريمة بشعة تهز العاشر من رمضان

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب يدعى"خيري" 37 عاما (متزوج ولديه ابناء) متهم بالتعدي على طفلة جنسيًّا داخل حمام عمومي بمنطقة السوق في "ابني بيتك" بالحي العاشر بدائرة قسم ان العاشر من رمضان تحت التهديد حيث كان بحوزته آلة حادة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث حيث تحفظت على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

فيما أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت معاينة مبدئية وقررت غلق الحمام نهائيا وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وأخطرت النيابة العامة "نجدة الطفل" و"المجلس القومي للطفولة والأمومة" من أجل تقديم الدعم النفسي للمجني عليها.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق: زوجتي كانت بترفض ممارسة العلاقة الزوجية وأنا مضطرب نفسي

واستمتعت جهات التحقيق بالشرقية لأقوال المتهم والذى أقر بارتكابه الجريمة الشنيعة موضحًا، أنه يتعاطى المواد المخدرة ويمر بظروف نفسية سيئة نتيجة رفض زوجته ممارسة العلاقة الزوجية معها قبل الواقعة قائلا:"فوجئت بالطفلة قدامي في دورة المياه ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بهتك عرضها.. وما أعرفش حصل ده إزاي".

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلة بعد تحسن حالتها ووالدتها وشهادات شهود الواقعة الذين أيدوا أقوال المجني عليها والمتهم.

أمرت نيابة العاشر من رمضان بحجز المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومي بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

حقيقة وفاة الطفلة المعتدى عليها جنسيا بالشرقية 

نفى مصدر طبي بمستشفى العاشر الجامعي في وقت سابق ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الطفلة المعتدى عليها جنسيًّا داخل حمام مسجد في نهار شهر رمضان بمنطقة ابنى بيتك بالمدينة، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة وأن الحالة الصحية للطفلة مستقرة وجرى السماح لأسرتها باصطحابها لاستكمال علاجها بالمنزل.

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