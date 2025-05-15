تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته خنقا بالطالبية

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا عن طريق استخدام غطاء رأس فى منطقة الطالبية، إلى جلسة 15 يوليو للمرافعة.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة بالقضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، فإن المتهم "أحمد. م" البالغ من العمر 29 عامًا، عامل، أقدم على قتل زوجته "سارة. خ" مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وفور أن سنحت له الفرصة، انهال عليها باللكمات على وجهها، ثم خنقها بغطاء رأس حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مسببًا لها إصابات قاتلة أودت بحياتها.

من جانبه، أكد دفاع المتهم، أن تقرير الطب الشرعي لم يحسم بشكل قاطع سبب الوفاة أو توقيتها بدقة، موضحا أن الوفاة حدثت بعد مغادرة المتهم للمنزل بساعات، حيث كانت الزوجة لا تزال على قيد الحياة وتمارس حياتها بشكل طبيعي لمدة تجاوزت الست ساعات، وأضاف الدفاع أنه طالب باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أمام هيئة المحكمة بشأن ما ورد في التقرير.

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