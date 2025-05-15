النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية حول قواعد وتقاليد القضاء

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، وبالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، الدورة التدريبية حول "قواعد المراسم والبروتوكول وقيم وتقاليد القضاء"، والتي عُقدَت بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، خلال الفترة من ١٣ – ١٥ مايو الجاري بمشاركة (٥٠) عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

تكون الدورة التدريبية قد أتت بثمارها المرجوة

واستهلت فعاليات الختام بكلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة وتمنياته أن تكون الدورة التدريبية قد أتت بثمارها المرجوة، كما وجه التحية المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية على التعاون الدائم والمُثمر بين القطاع والنيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتميزة بما يعكس حرص وزارة العدل تحت قيادة المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، على دعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية من الناحيتين القانونية والثقافية.

وأوضح أن هذه الدورة تستهدف دعم وصقل المتدربين في تعاملاتهم المهنية والحياتية، خاصة في ضوء ما توجبه وظيفتهم القضائية من التزامات سلوكية وسمات شخصية، آملًا أن تكون لهذه الدورة الأثر الإيجابي على السادة الأعضاء المشاركين في معاملاتهم المستقبلية.

كما تفضل المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية بإلقاء كلمة وجه فيها خالص التحية للمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، ورحب بالمستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، وأعرب عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية التي تعود بالنفع على الأعضاء.

وأكد تمنياته باستمرار هذا التعاون المشترك في تنظيم دورات متنوعة تستهدف صقل الأعضاء قانونيًا وثقافيًا.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

- "مبادئ الإتيكيت في الترحيب والاجتماعات وآداب الأداء والإلقاء"، والقاها جورج رشاد مدير إدارة المذيعين بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري.

- "إتيكيت المظهر والزي"، وتفضل بإلقائها السفير قدري فتحي عبد المطلب – مساعد وزير الخارجية الأسبق.

- "قيم وتقاليد القضاء"، وتفضل بإلقائها المستشار علي محمد الهواري – رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

- "آداب الإتيكيت في لغة الجسد وإيماءاته، إتيكيت الإنصات والتحدث مع الغير، وآداب الحوار والمناظرات"، وتفضل بإلقائها الدكتور محمد سالمان طايع – الأستاذ بقسم العلوم السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.

- "آداب المصافحة والتقاط الصور في اللقاءات الرسمية"، و"بروتوكول ومراسم تنظيم المؤتمرات، وإتيكيت الاجتماعات والمقابلات الرسمية والإعداد لها"، وتفضل بإلقائها السفير محمد العرابي – وزير الخارجية الأسبق.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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