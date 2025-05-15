تحريات مكثفة لكشف ملابسات اندلاع حريق داخل شقة بالمرج

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنزل مكون من طابقين امتدت النيران إلى توك توك متوقف أمام المنزل بمنطقة المرج، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وعاين فريق من المعمل الجنائي لموقع الحريق للوقوف على ملابست الحريق وحصر الخسائر الأولية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنزل مكون من طابقين بمنطقة المرج، دون وقوع أى إصابات.



حريق شقة سكنية بالمرج

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنبة بمنزل مكون من طابقين بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنزل مكون من طابقين امتدت النيران إلى توك توك متوقف أمام المنزل، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقع إى إصابات إو خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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