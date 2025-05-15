الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يحدد مصير حسام أشرف

حسام اشرف
حسام اشرف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام أشرف، مهاجم فريق الكرة الأول، يُعد من أقرب اللاعبين للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو كجزء من صفقة تبادلية مع نادٍ آخر.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يرى أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة، لكنه بحاجة إلى فرصة للمشاركة بشكل منتظم، وهو ما قد لا يكون متاحًا في ظل المنافسة القوية داخل الفريق الأول، مما يجعل الإعارة خيارًا مثاليًا لتطوير مستواه واكتساب خبرات جديدة.

وأضاف أن هناك أندية أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات حسام أشرف، سواء عبر الإعارة المباشرة أو ضمن مفاوضات خاصة بصفقات تبادلية يسعى الزمالك لحسمها خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في مراكز محددة.

وأكد المصدر أن القرار النهائي سيُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية، مع الحفاظ على حق الزمالك في متابعة اللاعب خلال فترة الإعارة وتقييم أدائه تمهيدًا لعودته مستقبلًا.

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