انقسامات داخل الزمالك بسبب مطالب عبد الله السعيد لتجديد عقده

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الانقسام بشأن تجديد عقد عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن تقدم اللاعب بمطالب مالية وصفت بأنها “مبالغ فيها” من قبل مسؤولي النادي.

وطلب السعيد الحصول على ٣٥ مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو الرقم الذي أثار تحفظات لدى بعض أعضاء الإدارة.

وترى بعض الأصوات داخل النادي أن عبد الله السعيد، رغم خبرته الكبيرة وإسهاماته مع الفريق منذ انضمامه، لا يستحق هذا الرقم في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، وضرورة الحفاظ على سقف الرواتب لتحقيق التوازن داخل غرفة الملابس، بينما يرى آخرون أن استمرار اللاعب يمثل إضافة فنية مهمة، خصوصًا مع حاجة الفريق لعنصر الخبرة في الفترة المقبلة، ويجب التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة بين مسؤولي الزمالك وعبد الله السعيد لبحث الأمر ومحاولة تقريب وجهات النظر، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكن بشروط مالية ترضي طموحه.

ويسعى مسؤولو الأبيض لإيجاد صيغة وسط تحفظ للنادي استقراره المالي وتحافظ على قوامه الأساسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.