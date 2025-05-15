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رياضة

انقسامات داخل الزمالك بسبب مطالب عبد الله السعيد لتجديد عقده

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الانقسام بشأن تجديد عقد عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن تقدم اللاعب بمطالب مالية وصفت بأنها “مبالغ فيها” من قبل مسؤولي النادي.

وطلب السعيد الحصول على ٣٥ مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو الرقم الذي أثار تحفظات لدى بعض أعضاء الإدارة.

وترى بعض الأصوات داخل النادي أن عبد الله السعيد، رغم خبرته الكبيرة وإسهاماته مع الفريق منذ انضمامه، لا يستحق هذا الرقم في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، وضرورة الحفاظ على سقف الرواتب لتحقيق التوازن داخل غرفة الملابس، بينما يرى آخرون أن استمرار اللاعب يمثل إضافة فنية مهمة، خصوصًا مع حاجة الفريق لعنصر الخبرة في الفترة المقبلة، ويجب التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة بين مسؤولي الزمالك وعبد الله السعيد لبحث الأمر ومحاولة تقريب وجهات النظر، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكن بشروط مالية ترضي طموحه.

ويسعى مسؤولو الأبيض لإيجاد صيغة وسط تحفظ للنادي استقراره المالي وتحافظ على قوامه الأساسي.

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