استخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار بالغربية بعد جهود مكثفة استمرت 3 أيام

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مجلس مدينة بسيون، في الساعات القليلة الماضية، في انتشال جثة الشاب محمد فضل، المعروف إعلاميًا بـ"ضحية التنقيب عن الآثار"، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت ثلاثة أيام متواصلة داخل منزل المتهمين بقرية سلامون التابعة لمركز بسيون.

وتمكنت فرق الحفر من الوصول إلى الجثة التي كانت مدفونة بعمق نحو 13 مترًا تحت أرضية إحدى الغرف داخل المنزل، بعد أن قام الجناة بردم الحفرة ووضع طبقة خرسانية لإخفاء معالم الجريمة منذ أكثر من عشرة أيام. وتم نقل الجثمان عن طريق سيارة إسعاف إلى المشرحة، تمهيدًا لندب لجنة من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.

جهود أمنية وهندسية مكثفة

وقد استعانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بأحد المقاولين المتخصصين في أعمال الحفر، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، بعد أن تم إخلاء المنزل بالكامل وفرض كردون أمني حوله لضمان سلامة عمليات الحفر. وجرى اتباع أساليب هندسية دقيقة وآمنة للوصول إلى مكان الجثة دون التسبب في أضرار إضافية.

قضية مأساوية وتطورات متلاحقة

شهدت قضية التنقيب عن الآثار بقرية سلامون تطورات مأساوية، حيث كان الشاب المتوفى في العشرينات من عمره قد سقط داخل حفرة أثناء مشاركته في أعمال الحفر، لتتحول القضية من واقعة تنقيب غير شرعي إلى جريمة إخفاء جثة.

المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أقدم شقيق الضحية على الانتحار شنقًا داخل منزله حزنًا على فقدانه، كما تم نقل الشقيق الثالث للمستشفى في حالة حرجة بعد محاولته الانتحار بقطع شرايين يده.

كشف غموض الجريمة وضبط المتهمين

وكانت أسرة الضحية قد أبلغت الجهات الأمنية باختفائه، مما دفع مباحث مركز بسيون لتكثيف الجهود وتحليل كاميرات المراقبة، والتي كشفت عن توجهه برفقة صديق يدعى "م.ر" إلى قرية سلامون للتنقيب عن الآثار، برفقة شيخ يُدعى "ح.س" من قرية صالحجر، وشقيقين من القرية وهما "ع.ش" (45 عامًا) و"أ.ش" (30 عامًا).

وأسفرت التحريات عن أن الشاب لقى مصرعه داخل الحفرة أثناء عملية التنقيب، فقام المتهمون بردم الحفرة وصب الخرسانة فوقها لإخفاء الجثة. وتم ضبط المتهمين الأربعة وحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تحقيقات موسعة ومعاينات فنية

باشرت جهات التحقيق بدائرة مركز بسيون التحقيق في الواقعة، وقررت ندب لجان من مجلس مدينة بسيون ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل ومتابعة تأثير أعمال الحفر على المباني المجاورة، كما تقرر التحفظ على المنزل محل الجريمة وتعيين حراسة أمنية عليه لحين انتهاء الإجراءات القانونية.



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