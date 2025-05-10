مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية ودفنه سرًا داخل حفرة

لقي شاب مصرعه في ظروف مأساوية داخل إحدى القرى بمحافظة الغربية، بعد أن سقط داخل حفرة أثناء مشاركته في عملية حفر غير قانونية، ليقوم شركاؤه بردم الحفرة عليه وإخفاء معالم الجريمة.

تفاصيل الواقعة

بدأت خيوط الحادثة تتكشف بعدما تلقى مركز شرطة بسيون بلاغًا من أهالي إحدى قرى المركز، يفيد باختفاء مفاجئ لشاب يُدعى "محمد فضل"، يبلغ من العمر 29 عامًا، ومقيم بقرية كفر عسكر، وذلك منذ يوم السبت الماضي.

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية من جهودها، وبدأت عمليات البحث والتحري، لتتوصل إلى معلومات تفيد بأن المجني عليه خرج برفقة صديق له يُدعى "محمد. ر. ال"، إلى قرية سلامون، بغرض المشاركة في عملية تنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لشقيقين من أهالي القرية، بمساعدة شيخ يُدعى "حسن. ا. ح"، مقيم بقرية صالحجر.

الجريمة الكاملة

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه وخلال مشاركته في الحفر، سقط داخل حفرة عميقة أثناء عمليات التنقيب، ولم يتمكن شركاؤه من إنقاذه. وخوفًا من افتضاح أمرهم، قرر الأربعة الآخرون، وهم: "محمد. ر. ال"، و"حسن. ا. ح"، والشقيقان "أحمد" و"حمادة. م"، دفنه داخل الحفرة وردمها بالكامل، بل وقاموا بوضع طبقة خرسانية عليها لإخفاء آثار الجريمة.

تحركات أمنية سريعة

وبعد جمع المعلومات ومراقبة المتهمين، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت عن ضبط جميع المتورطين. وقد تم اقتيادهم إلى ديوان مركز شرطة بسيون، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

النيابة تحقق وتكلف المباحث بالتحري

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات موسعة للوقوف على كافة الملابسات، ومراجعة المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، تمهيدًا لانتشال جثمان الضحية وتشريحه لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة.

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