الخميس 15 مايو 2025
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مقاتلات إماراتية ترافق طائرة ترامب الرئاسية فور دخولها أجواء البلاد (فيديو)

طائرات مقاتله إماراتية
طائرات مقاتله إماراتية ترافق طائرة ترامب، فيتو

 رافقت طائرات مقاتلة إماراتية، بعد ظهر الخميس، الطائرة الرئاسية الأمريكية، التي تقل الرئيس دونالد ترامب بعد دخولها أجواء البلاد قادمة من قطر.

https://x.com/Scavino47/status/1922981978816589929?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1922981978816589929%7Ctwgr%5E66f50a46d29cebf1f36da9b2a43c4a7cce2f39e2%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2025%2F05%2F15%2Femirates-f16-fighter-jets-trump-air-force-one

 

فيديو فوق جزيرة نخلة جبل علي في دبي بالطريق إلى أبوظبي

ونشرت مارجو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشار الاتصالات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقطع فيديو على صفحتها لمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "طائرات إف-16 إماراتية ترافق طائرة الرئاسة الأمريكية شرفيًا عند وصولها إلى أبوظبي!"، في حين نشر مساعد الرئيس ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكاف فيديو من فوق جزيرة نخلة جبل علي في دبي بالطريق إلى أبوظبي.

https://x.com/Scavino47/status/1922984933204660309?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1922984933204660309%7Ctwgr%5E66f50a46d29cebf1f36da9b2a43c4a7cce2f39e2%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2025%2F05%2F15%2Femirates-f16-fighter-jets-trump-air-force-one

 مأدبة عشاء رسمية في أبوظبي لترامب لدى وصوله

ومن المتوقع أن يزور الرئيس جامع الشيخ زايد الكبير، ويحضر مأدبة عشاء رسمية في أبوظبي لدى وصوله.

 المفاوضات النووية الإيرانية

في قطر، سلّط الرئيس الضوء على استثمارات رئيسية في شركة بوينج، كما تصدّر عناوين الأخبار حول المفاوضات النووية الإيرانية، والمحادثات الروسية الأوكرانية، واتفاقية تعريفة جمركية محتملة مع الهند، وإمكانية إنشاء "منطقة حرة" في غزة، كما ألقى كلمة أمام آلاف الجنود الأمريكيين في قاعدة العديد الجوية، مسجّلًا بذلك أكبر عدد من الحضور خلال رحلته، في مسعىً منه لتسليط الضوء على العلاقات الأمنية الأمريكية القطرية.

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