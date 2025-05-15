الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الرياضة يصل القليوبية لبدء جولة تفقدية موسعة (صور)

جولة وزير الشباب
جولة وزير الشباب والرياضة في القليوبية، فيتو

استقبل اللواء أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الوزير إلى محافظة القليوبية لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الشبابية والرياضية.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

وزير الشباب والرياضة يناقش مع قيادات الوزارة تكثيف برامج مواجهة الأفكار الهدامة

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يصل القليوبية لبدء جولة تفقدية موسعة بالمحافظة

وعقد الجانبان لقاءً قصيرًا في مكتب المحافظ، استعرضا خلاله أجندة الجولة وأهم الملفات المطروحة على جدول الأعمال، في ضوء حرص الوزارة والمحافظة على تعزيز سبل التعاون المشترك لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، بما يخدم أبناء القليوبية.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير  الشباب والرياضة تفقد عدد من مراكز الشباب، إلى جانب افتتاح عدد من المنشآت الجديدة التي تم الانتهاء من تطويرها مؤخرًا،  ولقاء عدد من الشباب للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زيارته تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات على الأرض، والتأكد من تلبية احتياجات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

من جانبه، رحب محافظ القليوبية بزيارة الوزير، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ خطط تطوير شاملة للمنشآت الرياضية، مؤكدًا أن المحافظة تضع قطاع الشباب والرياضة ضمن أولوياتها الاستراتيجية لما له من دور حيوي في تنمية المجتمع ودعم المواهب.

وتستمر زيارة الوزير على مدار اليوم، وتتضمن جولات ميدانية ولقاءات رسمية مع قيادات العمل الشبابي ومسؤولي المراكز الرياضية في المحافظة.

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو 
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو 
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو 
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو 
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو 
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو 
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو
وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي القليوبية

مواد متعلقة

الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية

الأم عرفت بالصدفة، ضبط مسن متهم بهتك عرض حفيده في القليوبية

ضبط 1.5 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في القليوبية

محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية لتفقد مستشفى الناس

الأكثر قراءة

تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

القومية للتأمينات تكشف تفاصيل توقف صرف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

مفاجأة صادمة، ملامح قائمة أجانب الأهلي في مونديال الأندية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإهانات قبيل محادثات وقف الحرب

مواعيد مقابلات المتقدمين لرئاسة 3 جامعات حكومية

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم، تعرف عليها

على غرار إسرائيل، ترامب يوقع قرار إنشاء القبة الذهبية الأمريكية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار السكر اليوم الخميس 15-5-2025 في الأسواق

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة للتصفية النهائية للدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الألماس في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

فضل تربية البنات والأحاديث الواردة في ذلك

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

المزيد
الجريدة الرسمية