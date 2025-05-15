وزير الرياضة يصل القليوبية لبدء جولة تفقدية موسعة (صور)

استقبل اللواء أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الوزير إلى محافظة القليوبية لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الشبابية والرياضية.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يصل القليوبية لبدء جولة تفقدية موسعة بالمحافظة

وعقد الجانبان لقاءً قصيرًا في مكتب المحافظ، استعرضا خلاله أجندة الجولة وأهم الملفات المطروحة على جدول الأعمال، في ضوء حرص الوزارة والمحافظة على تعزيز سبل التعاون المشترك لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، بما يخدم أبناء القليوبية.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الشباب والرياضة تفقد عدد من مراكز الشباب، إلى جانب افتتاح عدد من المنشآت الجديدة التي تم الانتهاء من تطويرها مؤخرًا، ولقاء عدد من الشباب للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زيارته تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات على الأرض، والتأكد من تلبية احتياجات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

من جانبه، رحب محافظ القليوبية بزيارة الوزير، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ خطط تطوير شاملة للمنشآت الرياضية، مؤكدًا أن المحافظة تضع قطاع الشباب والرياضة ضمن أولوياتها الاستراتيجية لما له من دور حيوي في تنمية المجتمع ودعم المواهب.

وتستمر زيارة الوزير على مدار اليوم، وتتضمن جولات ميدانية ولقاءات رسمية مع قيادات العمل الشبابي ومسؤولي المراكز الرياضية في المحافظة.

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية، فيتو

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