آخر ظهور للراحل ليام باين، نتفلكس تعلن موعد عرض برنامج المواهب الجديد "Building the Band"

أعلنت شبكة NETFLIX عرض برنامج المواهب "Building the Band"، والذي يقوم ببطولته المغني الراحل ليام باين كعضو لجنة تحكيم، على المنصة في نوفمبر القادم، حيث انتهى تصوير المسلسل قبل رحيل ليام المأساوي في أكتوبر.

كان العضو السابق في فرقة ون دايركشن عضوًا في لجنة تحكيم ومرشدًا في برنامج "بناء الفرقة"، وهو برنامج جديد لمسابقات المواهب، وحصل البرنامج على الضوء الأخضر من نتفليكس في مايو، كما انتهى التصوير في أغسطس وفقًا لموقع ديدلاين.

بقى مصير البرنامج غامضًا منذ سقوط ليام المروع من شرفة في الطابق الثالث ووفاته. وكتبت صحيفة نيويورك بوست: "وصف موقع تودوم التابع لنتفليكس برنامج "بناء الفرقة" بأنه "مسلسل مرتجل، حيث تُخلق فيه فرقة البوب ​​العظيمة القادمة دون أن يراها أحد".

جمع البرنامج 50 شخصًا واعدًا في محاولة لتشكيل فرقتهم الخاصة دون أن يلتقوا. وكان على المغنين التواصل من خلال "التوافق الموسيقي والتناغم قبل أن يلتقوا أخيرًا".

ومن المقرر أن تشارك وجوهٌ مشهورةٌ أخرى إلى جانب ليام ونيكول، نجمة مسلسل "ديستني تشايلد"، كيلي رولاند، كحكامٍ ومرشدين، وكان إيه جيه ماكلين من فرقة باك ستريت بويز هو المُقدّم.

وفاة عضو فرقة One Direction السابق

وتوفي المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز الـ31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة

فيما كشف تقرير حديث أن نجم فرقة "ون دايركشن"، كان تحت تأثير عدة مخدرات وقت وفاته في 16 أكتوبر الماضي عن عمر 31 عامًا، بما في ذلك "الكوكايين الوردي"، وفقًا لتشريح جزئي للجثة.

وأوضح تشريح جزئي للجثة أن مغني فرقة "One Direction" السابق، كان لديه مواد متعددة في جسده عندما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وأكدت مصادر لـ ABC News، أنه تم العثور على "الكوكايين الوردي"، وهو مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين وMDMA، في نظامه عندما سقط من شرفة غرفته في فندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وأضاف التقرير أن الشرطة عثرت في غرفة باين على "أنبوب ألمنيوم مرتجل" يُعتقد أنه كان يستخدم لتناول المخدرات، ولا يزال جثمان المغني البريطاني في الأرجنتين حتى اكتمال التحقيقات وتشريح الجثة.

وقبل الحادث، اتصل موظف الاستقبال في الفندق برقم الطوارئ بعد أن لاحظ سلوكًا مقلقًا من باين، قائلً:ا إنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات. وخلال المكالمة، أصر الموظف على ضرورة الحضور الفوري، وأعرب عن خوفه من أن حياة باين كانت في خطر.

وأكد تقرير أولي لتشريح الجثة أن باين توفي نتيجة إصابات متعددة ونزيف داخلي وخارجي ناجمين عن سقوطه من ارتفاع، وأشار إلى أن إصابات الرأس كانت كافية للتسبب في الوفاة.

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