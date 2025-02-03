الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جرامي يكرم المغني الراحل ليام باين

تكريم ليام باين،
تكريم ليام باين، فيتو

حرصت إدارة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، على تكريم المغني البريطاني الراحل، ليام باين، خلال حفلها المقام في ولاية لوس أنجلوس.

وعرضت إدارة حفل جرامي، مقطع فيديو قصيرا، يرصد عدة مراحل من حياة ليام باين.

 

حفل جرامي 2025

ويقام  حفل توزيع جوائز الجرامي، في ولاية لوس أنجلوس، داخل الصالة الشهيرة Staples Center.

ويذاع الحفل مباشرة عبر شبكة قنوات CBS، كما سيبث على منصة Paramount+ الرقمية.

وأعلنت رسميا قائمة المرشحين لجوائز جرامي 2025، والتي جاءت كالتالي:ـ

أسطوانة العام

البيتلز - الآن وبعد ذلك

 

 

بيونسيه - تكساس هولد إم

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

Charli XCX - 360

كندريك لامار - ليس مثلنا

سابرينا كاربنتر - إسبريسو

تايلور سويفت يضم بوست مالون - فورتنايت

ألبوم العام

أندريه 3000 - نيو بلو صن

بيونسيه - كاوبوي كارتر

بيلي إيليش - اضربني بقوة ونعومة

تشابيل رون - صعود وسقوط أميرة الغرب الأوسط

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

سابرينا كاربنتر - شورت آند سويت

تايلور سويفت - قسم الشعراء المعذبين

أغنية العام

بيونسيه - تكساس هولد إم

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

كندريك لامار - ليس مثلنا

ليدي جاجا وبرونو مارس - الموت بابتسامة

سابرينا كاربنتر - من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك

شابوزي - أغنية حانة (تيبسي)

تايلور سويفت يضم بوست مالون - فورتنايت

أفضل فنان جديد

بنسون بون

دوتشي

تشابيل رون

خرونجبين

راي

سابرينا كاربنتر

شابوزي

تيدي سويمز

أفضل أداء موسيقى البوب المنفردة

بيونسيه - بودي جارد

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

Charli XCX - Apple

سابرينا كاربنتر - إسبريسو

أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب ثنائي/مجموعة

أريانا جراندي وبراندي ومونيكا - The Boy Is Mine - ريميكس

بيونسيه تضم بوست مالون - ليفيز جينز

Charli XCX & Billie Eilish - Guess Featuring Billie Eilish

جرايسي أبرامز  وتايلور سويفت - Us

ليدي جاجا وبرونو مارس - Die With a Smile

أفضل ألبوم صوتي شعبي

أريانا جراندي - Eternal Sunshine

بيلي إيليش - اضربني بقوة ونعومة

تشابيل رون - صعود وسقوط أميرة الغرب الأوسط

سابرينا كاربنتر - شورت آند سويت

تايلور سويفت - قسم الشعراء المعذبين

أفضل تسجيل موسيقى راقصة/إلكترونية

الإفصاح - She's Gone, Dance On

فور تيت - لوفت

فريد مرة أخرى.. & بيبي كيم - ليفيميلون

Justice & Tame Impala - Neverender

كايترانادا يضم تشايلديش جامبينو - ويتشي

أفضل تسجيل رقص البوب الراقص

أريانا غراندي - نعم و؟

بيلي إيليش - The Love of My Life [Over Now Extended Edit]

تشارلي إكس سي إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس - فون داتش

ماديسون بير - Make You Mine

تروي سيفان - حصلت لي بدأت

أفضل ألبوم رقص/موسيقى إلكترونية

تشارلي إكس سي إكس - برات

فور تيت - ثلاثة

جاستيس - هايبردراما

Kaytranada - Timeless

زيد - تيلوس

أفضل أداء في موسيقى الروك

البيتلز - الآن وبعد ذلك

The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

جرين داي - الحلم الأمريكي يقتلني

Idles - Gift Horse

بيرل جام - دارك ماتر

St. Vincent - Broken Man

 

أفضل أداء موسيقى بديلة

كيج ذا إليفانت - حبة النيون

فونتينز دي سي - ستاربرستر

كيم جوردون - باي باي

نيك كيف وبذور سيئة - أغنية البحيرة

سانت فينسنت - فلي

 

أفضل أداء معدني

جوجيرا، مارينا فيوتي وفيكتور لو ماسني - ميا كولبا (آه! تشا ايرا!)

كاهن يهوذا - تاج القرون

Knocked Loose Featuring Poppy - Suffocate

ميتاليكا - الانتحار الصارخ

سبيريت بوكس - باب القبو

 

أفضل أغنية روك

The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

جرين داي - معضلة

Idles - Gift Horse

بيرل جام - دارك ماتر

سانت فنسنت - رجل مكسور

 

أفضل ألبوم روك

ذا بلاك كراوز - أوغاد السعادة

فونتين دي سي- رومانسية

جرين داي - المنقذون

إيدلز - تانجك

جاك وايت - لا اسم

بيرل جام - دارك ماتر

ذا رولينج ستونز - هاكني دايموندز

 

أفضل أداء موسيقى بديلة

كيج ذا إليفانت - حبة النيون

فونتينز دي سي - ستاربرستر

كيم جوردون - باي باي

نيك كيف وبذور سيئة - أغنية البحيرة

سانت فينسنت - فلي

 

أفضل ألبوم موسيقى بديلة

بريتاني هوارد - ماذا الآن

كلايرو - تشارم

كيم جوردون - ذا كوليكتيف

نيك كيف وبذور سيئة - وايلد غود - Wild God

سانت فينسنت - All Born Screaming

 

أفضل أداء في موسيقى الآر آند بي

 

كريس براون - بقايا

كوكو جونز - Here We Go (Uh Oh)

جيني أيكو - غايدنس

موني لونج - Made for Me (مباشر على BET)

SZA - زحل

 

أفضل أداء تقليدي في موسيقى الآر آند بي

كينيون ديكسون - هل يمكنني الحصول على هذا الأخدود

لالاه هاثاواي ويضم مايكل ماكدونالد - No Lie

لاكي دايي - That's You

مارشا أمبروسيوس - ويت

موني لونج - اجعلني أنسى

 

أفضل أغنية R&B

كوكو جونز - Here We Go (Uh Oh)

كيلاني - بعد ساعات

موني لونج - دمرني

SZA - زحل

Tems - Burning

 

أفضل ألبوم R&B تقدمي

أفيري*سونشاين - سعيد جدًا بمعرفتك

تشايلديش جامبينو - باندو ستون والعالم الجديد

دوراند بيرنار - إن روت

كهلاني - كراش

NxWorries - لماذا لود؟

 

أفضل ألبوم R&B

كريس براون - 11:11 (ديلوكس)

لاله هاثاواي - فانتابلاك

لاكي دايي - الخوارزمية

موني لونج - Revenge

آشر - العودة للوطن

 

أفضل أداء راب

كاردي بي - كفى (ميامي)

كومون وبيت روك يضم بوسدنوس - عندما تشرق الشمس مرة أخرى

دوتشي - نيسان ألتيما

إيمينيم - هوديني

فيوتشر ومترو بومين وكيندريك لامار - مثل ذلك

جلوريلا - نعم جلو!

كندريك لامار - ليس مثلنا

 

أفضل أداء راب لحني

بيونسيه وليندا مارتيل وشابوزي - سباجيتي

Future, Metro Boomin & The Weeknd - We Still Don't Trust You

جوردان أديتونجي يضم كهلاني - كهلاني (ريميكس)

لاتو - بيج ماما

رابسودي يضم إيريكا بادو - 3:AM

 

أفضل أغنية راب

فيوتشر، ميترو بومين وكيندريك لامار - Like That

جلوريلا - نعم جلو!

كندريك لامار - ليس مثلنا

Rapsody & Hit-Boy - Asteroids

¥$، كاني ويست، كاني ويست، تاي دولا ساين وريتش ذا كيد ويضم بلايبوي كارتي - كرنفال

 

أفضل ألبوم راب

Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1

دوتشي - عضات التمساح لا تشفى أبدًا

إيمينيم - موت سليم شادي (انقلاب)

فيوتشر ومترو بومين - نحن لا نثق بك

J. كول - قد يحذف لاحقًا

 

أفضل أداء فردي ريفي منفرد

بيونسيه - 16 عربة

كريس ستابلتون - يتطلب الأمر امرأة

جيلي رول - أنا لست بخير

كاسي موسغريفز - المهندس المعماري

شابوزي - أغنية حانة (تيبسي)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيونسيه جرامي بيونسيه جرامي ٢٠٢٥ توزيع جوائز جرامي الموسيقية جائزة جرامي لعام 2024
ads

الأكثر قراءة

بزيادة تصل إلى 2099 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

انخفاض الليمون 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

موعد مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي والقنوات الناقلة

لأول مرة منذ 17 عاما، تحول إيجابي في معدلات النمو السكاني بمصر (إنفوجراف)

بيونسيه تفوز بألبوم العام في حفل جرامي (فيديو)

منوعات

المزيد

ليست خائنة، حبيب صديقة بيلينجهام السابق يدافع عنها

سعر البن العالمي يصل إلى أعلى مستوياته منذ نصف قرن

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية