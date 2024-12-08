المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024

المخدرات والعقاقير الطبية، كلمة السر وراء معظم وفيات نجوم هوليوود في عام ٢٠٢٤، والتي كان من أبرزها وفاة ليام باين .

وفاة عضو فرقة One Direction السابق

وتوفي المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز الـ31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة

فيما كشف تقرير حديث أن نجم فرقة "ون دايركشن"، كان تحت تأثير عدة مخدرات وقت وفاته في 16 أكتوبر الماضي عن عمر 31 عامًا، بما في ذلك "الكوكايين الوردي"، وفقًا لتشريح جزئي للجثة.

وأوضح تشريح جزئي للجثة أن مغني فرقة "One Direction" السابق، كان لديه مواد متعددة في جسده عندما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وأكدت مصادر لـ ABC News، أنه تم العثور على "الكوكايين الوردي"، وهو مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين وMDMA، في نظامه عندما سقط من شرفة غرفته في فندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وأضاف التقرير أن الشرطة عثرت في غرفة باين على "أنبوب ألمنيوم مرتجل" يُعتقد أنه كان يستخدم لتناول المخدرات، ولا يزال جثمان المغني البريطاني في الأرجنتين حتى اكتمال التحقيقات وتشريح الجثة.

وقبل الحادث، اتصل موظف الاستقبال في الفندق برقم الطوارئ بعد أن لاحظ سلوكًا مقلقًا من باين، قائلً:ا إنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات. وخلال المكالمة، أصر الموظف على ضرورة الحضور الفوري، وأعرب عن خوفه من أن حياة باين كانت في خطر.

وأكد تقرير أولي لتشريح الجثة أن باين توفي نتيجة إصابات متعددة ونزيف داخلي وخارجي ناجمين عن سقوطه من ارتفاع، وأشار إلى أن إصابات الرأس كانت كافية للتسبب في الوفاة.

وفاة كاتب السيناريو روبرت تاون

وتوفي روبرت تاون، كاتب سيناريو فيلم "تشايناتاون" الشهير الذي وصف بأنه من أفضل السيناريوهات، في تاريخ السينما، عن 89 عاما، وفق وكيلة أعماله.

بيل كوبس

كما شهد عام ٢٠٢٤، وفاة الممثل الأسمر الشهير، بيل كوبس، الذي اشتهر بأدواره البارزة في عدد من الأفلام الناجحة مثل “ليلة في المتحف” و”الحارس الشخصي”، عن عمر يناهز 90 عامًا.

وفاة صاحب القضية الأشهر في تاريخ أمريكا

أعلنت عائلة أو جيه سيمبسون، بطل كرة القدم الأمريكية السابق، الذي تحول إلى ممثل، وفاته بعمر 76 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، في شهر أبريل الماضي.

جريمة أو جيه سيمبسون

أو جيه سيمبسون، لاعب كرة قدم أمريكية شهير، ولكن شهرته الأكبر، جاءت بسبب اتهامه بجريمة قتل، تمت تبرئته منها في محاكمة مثيرة، شغلت الراي العام الأمريكي والعالمي، حيث اتهم، بقتل زوجته السابقة

وعلى الرغم من عدم إدانة سيمبسون، بوفاة زوجته نيكول براون سيمبسون، وصديقها ورونالد جولدمان، إلا أنه بعد ثلاث سنوات من محاكمته الجنائية، وجد مسؤولًا في دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا.

وترجع بداية أحداث الجريمة الشهيرة، في 12 يونيو 1994، حيث تم العثور على زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون، وصديقها رونالد جولدمان، مقتولين خارج شقتها في برينتوود.

واعتبرت الشرطة سيمبسون، شخصًا له مصلحة في عمليات القتل، بسبب محاضر سابقة بتهمة العنف المنزلي، كانت الزوجة حررتها ضده، ليتم توجيه تهم القتل إليه، وبدلًا من تسليم نفسه، اندلع مشهد إعلامي شهير عندما حاول سيمبسون، الفرار بسيارته البيضاء من طراز فورد برونكو، وتبعته الشرطة في مطاردة بطيئة، واجتذبت المطاردة المتلفزة في 17 يونيو جمهورًا بلغ حوالي 95 مليون شخص.

فيما أصبحت المحاكمة التي تلت ذلك سيركًا إعلاميًا، وتم العثور على سيمبسون غير مذنب في جريمتي القتل. ولكن في عام 1997، رفعت عائلة جولدمان دعوى مدنية ضد سيمبسون، وأدين بأنه مسؤول عن القتل غير المشروع، والضرب ضد جولدمان، والضرب ضد نيكول براون سيمبسون، وحُكم عليه بدفع 33.5 مليون دولار كتعويض.

قضى بعد ذلك سيمبسون، ما يقرب من تسع سنوات في السجن، بتهمة السرقة، والاختطاف، وتهم أخرى ليطلق سراحه في عام ٢٠١٧

رحيل أخر عمالقة السينما الفرنسية

وتوفي النجم السينمائي آلان ديلون، في شهر أغسطس الماضي، عن 88 عاما، بعد أن طلب قبل عامين بإنهاء حياته عن طريق ما يسمى "الموت الرحيم".





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