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تموين الفيوم: الصوامع استقبلت 146 ألف طن قمح من المزارعين

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالفيوم، فيتو

قال سامح شبل، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إن المزارعين بمحافظة الفيوم وردوا للصوامع حتى الآن 146 ألف طن قمح، بسبب ارتفاع الإنتاجية لهذا العام، وتحسن أسعار التوريد، وما زالت الصوامع مستمرة يوميًا في استقبال القمح من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، وتعمل خلال أيام العطلات الرسمية، لضمان وصول المحصول بأفضل شكل ممكن.

نمو في التوريد عن العام الماضي

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن هناك نموًا ملحوظًا في كميات القمح الموردة مقارنة بالعام الماضي، ويتم صرف مستحقات المزارعين بسرعة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالفيوم، كما تم تحديد أسعار توريد القمح وفقًا لدرجة نقاوته، حيث تراوحت بين 2100 و2200 جنيه للأردب، بزيادة 200 جنيه عن العام الماضي، مما يعكس اهتمام الدولة بتحفيز المزارعين وتحقيق أقصى استفادة من موسم الحصاد.

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وتابع وكيل وزارة التموين بالفيوم ان المتابعة المستمرة تعمل على إنجاح موسم توريد القمح وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من المحصول لضمان استقرار إنتاج الخبز والدقيق خلال الفترة المقبلة.

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