إقبال أهالي الإسكندرية على سوق المزارعين لليوم الواحد (صور)

شهد سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وذلك بمنطقة محطة الرمل بالمحافظة، يأتى ذلك تحت رعاية الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل.

وترصد فيتو إقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من الخضروات وسط تواجد أعضاء تنفيذي مديرية التموين وحى وسط، لمتابعة توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

كما تفقدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، سوق المزارعين لليوم الواحد في الإسكندرية برفقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة وسط تواجد أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتى ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لسوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية، الذي يقام اليوم بنطاق حي وسط بمنطقة محطة الرمل.

وذلك لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع للمستهلك بجودة عالية، وبأسعار مخفضة في إطار اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وسط إقبال كبير من المواطنين علي السوق الذي يْعد الأول من نوعه في الإسكندرية.

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