تجديد حبس عاطل بتهمة قتل آخر بسبب خلافات مالية في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل بتهمة قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة السلام رميا بالرصاص، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إنه والمجني عليه كان بينهما شراكة عمل ونشبت بينهما خلافات مالية تنصل منها المجني عليها فأقسم له المتهم بالقتل قائلا: “ قلتله هقتلك قدام الناس ونفذت كلامي”.

البداية ببلاغ تلقته مباحث قسم شرطة السلام من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار بالمنطقة وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين ان عاطل يستقل موتوسيكل اقدم علي اطلاق النار علي المجني عليه أثناء سيره في الشارع فأسقطه غارقا في دمائه ثم فر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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